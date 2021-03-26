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亞裔也是美國的主人 決不會從哪來回哪去

記者邵敏／工業市報導
亞裔也是美國的主人，不是從哪來還要回哪去的族裔。（記者邵敏／攝影）
亞裔也是美國的主人，不是從哪來還要回哪去的族裔。（記者邵敏／攝影）

為聲援民主黨亞太裔國會議員發起的「全國停止仇視亞裔行動日」，26日上午華人律師方孝偉舉行記者會，強調亞裔要善用法律武器，達成有效反制歧視

面對最近有增無減的反亞裔暴行，方孝偉疾呼：亞裔移民美國，不是做客旅遊。亞裔和其他任何族裔人一樣，都是美國的主人，同樣會發出自己的聲音。別人歧視亞裔，亞裔必定加倍反擊。現代的社會已經不是從前，亞裔需要站起來，團結起來，呈現自己的力量。

巾幗會會長Annie Chen說，「我們不是從哪裡來、還要回到哪裡去的族裔」。

美西和平協會會長郭志明說，希望所有心存正義感、公道和善念的美國人，都能團結在一起，互相扶持，美國才有更好的明天。

「全國停止仇視亞裔行動日」（National Stop Asian Hate Day of Action & Healing)，由國會華裔眾議員趙美心、劉雲平、孟昭文等人聯合發起，公開呼籲亞裔族群以具體行動，反制歧視與暴力行為的滋長。

當日參加新聞發布會的代表，還有中國大專院校聯合校友會會長郭文斌、中國高校聯合會第一任會長Bruce劉，美西華人協會會長徐和生、美西和平協會常務副會長（美聯盟執行會長）梅平安等。

亞裔 美國 歧視

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