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婦科醫師性侵案 南加大同意再付8.5億元和解金

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婦科醫師性侵案 南加大同意再付8.5億元和解金

編譯組／綜合報導
丁鐸先前出庭時的資料畫面。（KTLA）
丁鐸先前出庭時的資料畫面。（KTLA）

南加大（USC）保健中心前婦科醫師丁鐸（George Tyndall）被控性侵、騷擾案又有新發展。南加大校方同意再度支付8億5200萬元的和解金，給700多名受害女子。原告律師與南加大25日聯合宣布此一決定，並表示沒有附加任何保密條款或不得揭露協議。美聯社無法聯絡到丁鐸的律師作回應。

 南加大先前已經同意支付2億1500萬元的和解金給約1.8萬名受害婦女。加上最新宣布的和解金，兩者合計10億6700萬元，創下大學院校因為性侵案而支付和解金的新紀錄。之前最高的是密西根州立大學（Michigan State University）在2018年時同意支付5億元給300多名遭到性侵的婦女與少女。

 丁鐸現年74歲，2016年離職前，在南加大已經擔任校醫30多年。丁鐸截至目前為止共面臨2009年至2016年間的35刑事指控，皆為在南加大保健中心所犯下的不當性舉動。不過丁鐸聲稱無罪，目前獲得保釋。如果目前的指控成立，丁鐸恐怕得在牢裡蹲上64年。

 可能受害人數遠超於此，因為許多案件超過10年追訴期，部分受害者不願提告，或是缺乏足夠證據。南加大校長佛特（Carol L. Folt）表示，她對這些女性的傷痛經驗深感遺憾，但是校方也感謝那些願意站出來的人，她們希望這些和解金能夠稍稍化解她們的傷痛。佛特2019年接任校長的主要任務之一就是在丁鐸案與不當入學逐漸浮現之際改革南加大的管理層。

 

南加大 性侵 密西根州

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