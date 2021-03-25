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角聲醫療中心 為阿罕布拉600居民施打疫苗

記者丁曙／阿罕布拉市報導
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）與阿罕布拉市政府合作，日前為600位阿罕布拉市居民施打了莫德那（Moderna）疫苗，其中大多數是華裔和亞裔居民。

視頻來源：記者丁曙

22日下午，角聲醫療中心依據洛杉磯縣公共衛生局疫苗分配準則，當天符合資格的疫苗接種者，包括醫護人員、長期護理機構的員工和住戶、洛杉磯縣65歲及以上的居民、教育和育兒工作者、緊急服務人員、糧食和農業工人、有嚴重健康狀況或殘疾的人士、門衛、保管和維修服務人員，以及運輸及物流工人。

疫苗接種現場安排在聖蓋博大劇院（Playhouse），預約者絡繹不絕，現場井然有序。民眾到場後，首先排隊測量體溫，到達入口處檢查身份證，對照電腦系統的疫苗登記認可表（Vaccines registration and Consent Form），然後才能進入接種室施打疫苗。在接種完成後，還要在庭院休息區觀察15分鐘，若無不良反應，在出口處服務台發給疫苗紀錄卡，以及施打第二針的預約登記表。

考慮到一些華人新老移民不會英文，與工作人員溝通及填表不方便，角聲中心還組織了雙語志工，幫助有需要的民眾翻譯和引導，順利完成疫苗接種作業。

阿罕布拉市長Sasha Renée Pérez說，通過與角聲醫療中心的合作，市府能夠幫助弱勢社區成員獲得他們急需的疫苗，並為阿罕布拉市居民帶來很大方便。

阿罕布拉市府與基督教角聲醫療中心（HCHC）第二場疫苗接種，將於本月26日上午9:00至下午12:30在羅斯密社區中心和公園（Rosemead Community Recreation Center and Park）進行，地址3936 Muscatel Avenue in Rosemead。詳情上阿市府網站https://www.cityofalhambra.org/resources/covid-vaccination.

角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）

疫苗 阿罕布拉 洛杉磯

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