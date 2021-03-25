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愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩

記者楊青／亞凱迪亞市報導
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區，捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。亞凱迪亞學區表示，這一愛心行動，讓學區看到了華人的愛心和對社區的關心。

亞凱迪亞市議員鄭博仁當天上午和美中工商聯合總會會長張勇、華興保險總裁張國興、太平洋廣場總裁周秦等，將14萬只口罩送往亞凱迪亞學區倉庫，這批口罩全部由該四家華人企業出資捐助。邵聞、陳慧碧、蘇彥韜、徐曉峰、鹿强、周剛、黃靜、鄧洪、張奔、林少耿等僑界及工商界領袖出席支持。

鄭博仁表示，愛是我們的日常生活中最爲珍貴的語言，但愛從口頭落實到行動，更加難能可貴，聖蓋博谷的華人企業家和華人團體身體力行，出錢出力，向學區捐助大批口罩，每一個口罩都代表華人對社區的關愛。這次捐助不是第一次，因爲在過去一年的疫情當中，很多華人企業發揮大愛，很多企業和愛心人士在自己面臨疫情困境的時候千方百計捐助防疫物資；這也將不是最後一次，因爲華人向社區的愛心奉獻，每天都在繼續進行當中。

亞凱迪亞學區教委會主席，和學區總監出席捐贈儀式。她們表示，學區的任務是將孩子們培養成爲有用之才，所以每一分錢都會花在教育上，學區確實沒有餘力購買更多的防疫物資，來自華人社區的捐助，解決學區重新開學防疫物資的燃眉之急，讓學生和教職員返校更加安全，家長更加放心。她們表示，華人社區對亞凱迪亞學區的關心，學區銘記在心，學區渴望與華人社區建立長久的友好關係。

美中工商聯合總會會長暨美國新世界國際有限公司董事長張勇表示，過去一年大家都受到前所未有的挑戰，當下隨著疫苗的施打疫情初步得到控制，並向好的方向發展，但防疫還是不能鬆懈，希望這些口罩能夠讓師生們安心重返校園助上一臂之力。張國興則表示，任何時候社區需要華人伸出援手，華人都會毫不猶豫慷慨付出。

聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防...
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防...
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）

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