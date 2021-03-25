我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 挑戰連任

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

南加28歲女子透過速遞員運送毒品至外州 現被起訴

洛杉磯訊
一名女子涉嫌透過招募速遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄，俄勒岡州和美國其他城市。（示意圖，安大略國際機場，記者啟鉻╱拍攝）
一名女子涉嫌透過招募速遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄，俄勒岡州和美國其他城市。（示意圖，安大略國際機場，記者啟鉻╱拍攝）

一名涉嫌透過招募速遞員，在南加州三個機場走私數磅芬太尼和海洛因的女嫌犯，日前（24日）在位於奇諾岡（Chino Hills）的家中被執法機構逮捕，當天在洛杉磯聯邦法庭過堂；28歲的Chavon Sayles（Amber）被控以串謀散佈海洛因和芬太尼，以及一項意圖散佈芬太尼的藏匿罪名。如果她面臨的所有指控都被定罪，將面臨至少入獄十年至無期徒刑。

據起訴書稱，從2018年6月至2019年3月，Sayles和其他犯罪同夥招募速遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄，俄勒岡州和美國其他城市。

據稱，被告Sayles在飛行前一夜與速遞員聯繫，預訂他們的行程。速遞員隨後收到一個裝有隱藏一磅毒品的袋子，將負責通過機場的安檢。

2018年6月，被告Sayles為犯罪同夥購買一張機票，這名犯罪同夥在布班克機場接受安檢時，被查出一個裝有6.5磅海洛因的行李，打算運送給俄亥俄州的其他同夥。起訴書稱，同年7月，被告Sayles接上另一位同夥，將這名同夥和一個裝有6.6磅芬太尼的行李送至長堤機場，飛往俄亥俄州的代頓（Dayton）。

2019年1月，被告Sayles透過短信告知一位同夥，準備第二天從安大略國際機場飛往俄勒岡州波特蘭的短途旅行，並提醒對方確保帶多一些東西，讓行李看起來比較滿，否則會露餡。這名同夥隨後攜帶裝有3.2磅海洛因的袋子前往機場。

本案其他犯罪同夥，包括來自聖伯納汀諾（San Bernardino）27歲的Tatijana Bell，和27歲的Keeshanai Monique Wilcher，都對與該案有關的運送毒品聯邦指控表示認罪。Wilcher因在販毒活動中扮演的角色而被判處31個月監禁。

機場 俄亥俄州 長堤

上一則

南加男子與警僵持六小時被捕 涉殺害一女 傷害一男一女

下一則

愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩

延伸閱讀

鯨第一次呼吸（七）

鯨第一次呼吸（七）
法警方宣布破獲百萬歐元毒品…居然是糖果

法警方宣布破獲百萬歐元毒品…居然是糖果
台帛旅遊泡泡 旅客須提前5.5小時機場報到

台帛旅遊泡泡 旅客須提前5.5小時機場報到
屋崙直飛夏威夷 機場提供新冠檢測 只適用這兩家公司乘客

屋崙直飛夏威夷 機場提供新冠檢測 只適用這兩家公司乘客
南加毒販疑似用無人機運送毒品 被警方抓現行

南加毒販疑似用無人機運送毒品 被警方抓現行
鍾麗緹機場辣曬低胸 老公眼睛盯著嘴巴念著：太露了

鍾麗緹機場辣曬低胸 老公眼睛盯著嘴巴念著：太露了

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會
圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存

圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存
著名脫口秀主持人因老在節目上開亞洲人玩笑 24日道歉

著名脫口秀主持人因老在節目上開亞洲人玩笑 24日道歉