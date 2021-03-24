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洛城電影院重啟 華人家庭150元包場

記者楊青／洛杉磯報導
AMC推出149元20人包場私人電影派對，不少家庭躍躍欲試。（AMC）
AMC推出149元20人包場私人電影派對，不少家庭躍躍欲試。（AMC）

各行各業復工重啓各出奇招。因新冠疫情而被迫關閉一年的電影院，重新開放的第一招就推出私人包場電影派對，將原來上百至數百人使用的電影放映場出租給私人和家庭使用，不到150元（新片），甚至100元（老片），就可以幾個家庭包場一起觀看電影，舉辦私人觀影派對，賓主盡歡，不少開始春假的孩子和父母，都躍躍欲試。

「真的很不錯」，上周末「吃第一口螃蟹」的格蘭杜拉李先生表示，他們一家包場了當地AMC的一個電影放映廳，邀請孩子同學的另外兩個家庭一起看電影，最新上映的古巴導彈危機新片「Courier」，三個家庭，六個大人八個孩子，加上將近100元的吃喝消費，全部不到250元，大人小孩歡天喜地。李太太表示，這是疫情之後第一次幾個要好的家庭歡聚一堂，電影結束之後並沒有人來趕場，非常輕鬆。

李太太表示，因為疫情期間大家互相幫忙一直計畫疫情之後大家能夠歡聚一堂，現在即便是疫情緩和，但邀請很多人到家中也不放心，電影包場相當於半開放的空間，比幾個家庭到家裏擠在一起感覺安全很多。

AMC連鎖電影院推出的這項私人包場電影派對，每場最多允許20人入場，如果選擇最新上市正在公映的電影，每場149元加稅；如果在觀眾喜愛的舊電影名單上選擇，只要99元加稅，同樣也是最多20人進場。電影院表示，其實他們希望吸引更多人重新回到電影院，但因爲目前公共衛生局只允許電影院開放40%的使用場地，而且要嚴格保持社交距離，所以必須限制入場人數。整個觀影的過程，所有人都必須戴口罩，除非飲食時，可以暫時取下。

和疫情之前很大不同，重新開放的電影院增加了不少衛生防疫設施，很多地方都有洗手液和消毒台，電影院的地面上張貼著距離標誌，提醒大家進場出場都要保持六呎距離。包場電影使用信用卡預定的同時，電影院也鼓勵觀眾使用現金卡、信用卡和電影院禮卡等支付，盡量減少現金使用，減少人與人之間的接觸；電影院的小賣部也增加了口罩銷售，以防有人忘記戴口罩進不了門看不成電影。

數據顯示，加州AMC99%的電影院已經重開，剩下的1%也將在3月26日全部開放，但入場觀眾都只能開放滿場的四成。

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