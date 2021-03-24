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仇恨亞裔攻擊不斷 防身術教練傳授簡單一招

記者邵敏／洛杉磯報導
防身術教練阿諾：遇到危險時不能硬碰硬，要學會化力。（阿諾提供）
防身術教練阿諾：遇到危險時不能硬碰硬，要學會化力。（阿諾提供）

樂活50加與AARP樂齡會3月24日合辦線上講座，探討了面對頻發的仇恨亞裔攻擊事件，年長的華裔們該如何保護自己？

影音來源：記者邵敏

樂活50加的首席執行官兼聯合創始人李兆平（Amanda Lee）主持該講座，她不無擔憂地說，在目前仇視亞裔犯罪的大環境下，她走在街上也會害怕被人突然攻擊，需要學習一些簡單的防身招數。

南加州的防身術教練阿諾老師，現身說法，示範基本防身要領及緊急應變處理。

「銀髮族，也就是年長者，在遇到危險時千萬不能硬碰硬，因為一定打不過那些年輕的壞人，跑也跑不過他們，那該怎麼防禦？最重要的就是運用智慧，要學會化力，化解對方攻擊的力量。」

阿諾教練是活力太極拳(Kinetic Tai Chi)的創始人，2014年被南加大推選為功夫大師，也是第一位在亞凱迪亞健身房教授太極拳的專業教練。他從小學習各種武術，並多次獲得柔道、功夫和健美冠軍，累積三十多年教學經驗， 積極推廣正確的健身防身觀念，曾被KTLA電視台喻為亞凱迪亞之光。

針對目前仇恨亞裔犯罪事件高發，身為弱勢群體的年長者成了最大的受害者，阿諾教練說，「我教年長者學會太極拳最重要的一招，也是最簡單有效的一招，學會這一招，不管對方力量多大，都可以化解掉。」

第一步，要換重心，將身體重量放到左腳，然後舉起右手，這樣達到陰陽合一。 「看對方攻擊的位置，如果攻擊在頭部，就把手擋在頭部附近，如果對方要攔截自己的腰部，那就把手放在腰部部位。」

第二步，食指畫眉稍，將意念集中在兩眉毛中間。 「為什麼要食指畫眉稍，是讓對方感覺他就要打到你了，他的攻擊馬上要得逞，而就在這時讓對方防不勝防，引進落空，對方就會在失去重心後摔倒。」

阿諾教練強調說，一旦看到對方摔倒在地，就要馬上跑，離開現場，「學會這個招式絕對會幫助你能逃離危險的環境。」

他指出，每天堅持練習這個簡單的動作，不僅可以保健心臟，熟悉動作了，在遇到壞人時，就會自然而然地去做這個防身招數，幫助自己脫險。

同時提醒年長者，平時一定要注意保健，身體健康強壯才能防身，他還教大家怎麼保護心臟。「我們五個手指，中指對應心臟，舉雙手，集中在中指，深呼吸一次，三秒鐘，每天做三次，心臟就會規律跳動，不會心率不齊，堅持三個月心臟功能就會得到改善。」

亞裔 南加大 亞凱迪亞

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