我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國新冠確診超3000萬人 巴西近30萬人病亡

助理衛生部長提名案過關 美首位跨性別聯邦官員就任

著名脫口秀主持人因老在節目上開亞洲人玩笑 24日道歉

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
喜劇明星兼脫口秀主持人李濃為多年來針對亞洲人開玩笑道歉。 （圖片來自維基百科）
喜劇明星兼脫口秀主持人李濃為多年來針對亞洲人開玩笑道歉。 （圖片來自維基百科）

脫口秀主持人暨喜劇明星李濃（Jay Leno），24日為多年來針對亞洲人開的玩笑道歉，這是亞裔美國媒體監督組織15年的遊說努力的結果。

這名70歲前脫口秀主持人的道歉，發表在和Media Action Network for Asian Americans一起公布的聯合聲明。該組織對李濃在主持「今晚秀」（The Tonight Show）以及在NBC的「美國達人秀」（America's Got Talent）後台發表的言論表示擔憂，前法官Gabrielle Union指出，李濃曾開玩笑說韓國人吃狗肉。

「當時我開那些玩笑，我真的以為那些玩笑是無害的。」李濃說， 「我取笑的是北朝鮮人。」

李濃坦言，當時有個普遍的認識，覺得某些團體總在抱怨一些事情，所以不用太擔心。每當收到投訴時，他們都會討論，要麼處理這些投訴，要麼就不要理會。他說雖然他內心知道這是錯的，但他還是選擇不理會這些投訴。

「我現在為此道歉。我確實犯了錯誤。」李濃說， 「MANAA接受了我的道歉，我希望亞裔美國人也能夠接受我的道歉，希望我能在未來實現他們的期望。」

李濃今年秋天將主持上世紀50年代的遊戲節目「You Bet」的新版本，節目將會在福斯電視台（FOX-TV）上播出。 MANAA領袖Guy Aoki之前提出，如果李濃不被解僱，他們將聯合抵制該節目的贊助商以此威脅福斯電視台，但最終在福斯高管的協助下，雙方在2月10日安排了一次線上通話，並確定發表週三這份聯合道歉聲明。

Aoki補充說，MANAA還幫助李濃為即將在CNBC播出的「Jay Leno's Garage」找到一名亞裔美國人合作。

美國 亞裔

上一則

世界晚報／新冠痊愈後「嗅覺倒錯」 聞玫瑰香像排泄物

延伸閱讀

NBA／林書豪投書TIME 後悔林來瘋時期沒為亞裔發聲

NBA／林書豪投書TIME 後悔林來瘋時期沒為亞裔發聲
北卡華裔二代拍片關注對亞仇恨犯罪 列述1年多來事件

北卡華裔二代拍片關注對亞仇恨犯罪 列述1年多來事件
仇恨攻擊頻傳 聖蓋博谷24警局承諾護亞裔

仇恨攻擊頻傳 聖蓋博谷24警局承諾護亞裔
林書豪自白心聲 後悔「林來瘋」時期沒為亞裔發聲

林書豪自白心聲 後悔「林來瘋」時期沒為亞裔發聲
國泰銀行捐百萬元 打擊反亞裔犯罪

國泰銀行捐百萬元 打擊反亞裔犯罪
名人吐真劑？歐普拉燃引信 就等來賓自爆

名人吐真劑？歐普拉燃引信 就等來賓自爆

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞
科州21歲槍手敘利亞出生 初步排除恐襲

科州21歲槍手敘利亞出生 初步排除恐襲