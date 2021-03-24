著名脫口秀主持人因老在節目上開亞洲人玩笑 24日道歉

喜劇明星兼脫口秀主持人李濃為多年來針對亞洲人開玩笑道歉。 （圖片來自維基百科）

脫口秀主持人暨喜劇明星李濃（Jay Leno），24日為多年來針對亞洲人開的玩笑道歉，這是亞裔美國 媒體監督組織15年的遊說努力的結果。

這名70歲前脫口秀主持人的道歉，發表在和Media Action Network for Asian Americans一起公布的聯合聲明。該組織對李濃在主持「今晚秀」（The Tonight Show）以及在NBC的「美國達人秀」（America's Got Talent）後台發表的言論表示擔憂，前法官Gabrielle Union指出，李濃曾開玩笑說韓國人吃狗肉。

「當時我開那些玩笑，我真的以為那些玩笑是無害的。」李濃說， 「我取笑的是北朝鮮人。」

李濃坦言，當時有個普遍的認識，覺得某些團體總在抱怨一些事情，所以不用太擔心。每當收到投訴時，他們都會討論，要麼處理這些投訴，要麼就不要理會。他說雖然他內心知道這是錯的，但他還是選擇不理會這些投訴。

「我現在為此道歉。我確實犯了錯誤。」李濃說， 「MANAA接受了我的道歉，我希望亞裔美國人也能夠接受我的道歉，希望我能在未來實現他們的期望。」

李濃今年秋天將主持上世紀50年代的遊戲節目「You Bet」的新版本，節目將會在福斯電視台（FOX-TV）上播出。 MANAA領袖Guy Aoki之前提出，如果李濃不被解僱，他們將聯合抵制該節目的贊助商以此威脅福斯電視台，但最終在福斯高管的協助下，雙方在2月10日安排了一次線上通話，並確定發表週三這份聯合道歉聲明。

Aoki補充說，MANAA還幫助李濃為即將在CNBC播出的「Jay Leno's Garage」找到一名亞裔美國人合作。