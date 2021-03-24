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加州州長紐森提名菲律賓裔州議員邦塔出任加州檢察長

記者丁曙／綜合報導
菲律賓裔州眾議員邦塔（演講者）獲州長紐森提名出任加州檢察長。（邦塔議員官網）
菲律賓裔州眾議員邦塔（演講者）獲州長紐森提名出任加州檢察長。（邦塔議員官網）

加州州長紐森（Gavin Newsom）24日提名菲律賓裔州眾議員邦塔（Rob Bonta）出任加州檢察長，接替最近宣誓就任聯邦衛生和人際服務部部長、西裔貝西拉（Xavier Becerra）留下的空缺。這項提名必須在90天內得到加州州議會參眾兩會的確認。

紐森指出，提名州眾議員邦塔擔任下一屆加州檢察長，他將成為首位擔任加州檢察長的菲律賓裔美國人。眾議員邦塔在他公共服務的整個職業生涯中都很努力，扭轉歷史上的不公正現象。他一直是改革司法制度和抵制仇恨力量的領導者。

紐森指出，邦塔代表了使加州變得偉大的原因，渴望進行正義的鬥爭並扭轉系統性的不公正現象。在與長期投入社會正義運動的父母共同成長的過程中，邦塔成為了全州領導人，致力於修復系統並捍衛每個加州人的權利。最重要的是，在當前如此眾多的亞裔受到攻擊的時刻，邦塔一直在努力加強反制仇恨犯罪的法律，保護社區免受仇恨的侵害。他將是一位了不起的司法部長，本人迫不及待地要看到他走上新的崗位。

上個月加州議會亞太裔立法黨團（API Caucus）已向州長紐森發表公開信，推薦民主黨籍加州眾議員邦塔(Rob Bonta)擔任下屆加州檢察長，並得到多位華裔領袖的聯署。

信中提及亞太裔族群是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬選民。但是亞太裔社區仍然缺乏政治代表性。因此，州長委任一名亞太裔加州檢察長非常必要和及時。眾議員邦塔（Rob Bonta）具有豐富法律經驗和公眾服務經驗，正是出任該職位的最佳人選。

參與聯署的華裔官員包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州眾議員邱信福（David Chiu）和周本立（Ed Chau）、前州眾議員伍國慶（Mike Eng），以及亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）等，都已簽署公開信為邦塔背書。

邦塔於2012年當選為加州眾議會第18區議員，代表奧克蘭、阿拉米達和聖萊安德羅等城市，當時成為160多年的加州史上第一位菲律賓裔州議員。

邦搭認為，法律培訓是幫助人們在生活中實現積極改變的最有效方法之一。早年他得到了經濟援助，實現了上大學和法學院的夢想，並從耶魯大學法學院獲得法學博士學位。

加州 眾議員 紐森

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