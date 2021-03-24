研究證實新冠疫苗正在發揮積極作用 降低感染風險

目前有研究證明，新冠疫苗正在為降低檢測陽性率發揮積極作用。（取自洛縣縣府臉書）

美國和以色列衛生系統的醫護人員進行的三項獨立研究表明，接種疫苗 後新冠病毒陽性檢測 率大大降低，說明新冠疫苗正在發揮積極作用。

這些研究日前發表在「新英格蘭醫學雜誌」（The New England Journal of Medicine）上，研究表明德州 大學西南醫學中心（University of Texas Southwestern Medical Center），哈達薩希伯來大學醫學中心（Hadassah Hebrew University Medical Center）、聖地牙哥加大（UCSD）、以及洛加大（UCLA） 的衛生系統感染新冠病毒的情況，在疫苗的作用下顯著減少。

在加大系統中，從去年12月16日到今年2月9日，超過3萬6600名醫護工作者接受至少一劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗，其中超過2萬8000人完成第二劑接種。儘管並非所有人都經過測試，但是接受測試的1萬4000人中，有379人在接種疫苗後至少一天內檢測呈陽性。而接種疫苗的人中有71％的人在首次接種後的前兩周內進行檢測，最終只有七人在第二次接種的15天，或更長時間後檢測呈陽性。

同時，哈達薩希伯來大學醫學中心接受輝瑞疫苗的人員，檢測呈陽性檢測率也不斷下降。而德州大學西南醫學中心，超過2萬3000名員工中有70％已經接種疫苗，在疫苗接種的前幾周中，未接種疫苗，部分接種疫苗，和完全接種的患者之間存在明顯的感染差異。8211名完全接種疫苗的員工中，只有四名檢測為陽性；而在8969名未接種疫苗的人員中，有234名檢測呈陽性。