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洛杉磯市回聲公園將關閉整修 惹怒百餘名遊民住戶抗議

洛杉磯訊
洛杉磯市的回聲公園有大量遊民居住。（ABC7）
洛杉磯市的回聲公園有大量遊民居住。（ABC7）

洛杉磯市回升公園（Echo Park）將關閉整修的計畫，24日激起民權人士和當地遊民抗議。該公園目前有大量遊民住在裡面，引起附近居民不滿，一再向代表該區的市議員辦公室抗議，而公園整修需要徹底關閉公園，住在裡面的遊民可能於本周被遣散。

根據CNS，洛杉磯市議員Mitch O’Farrell的聯絡主任Tony Arranaga表示，公園將關閉進行約50萬美元的整修。他不清楚公園關閉的具體時間，但洛杉磯時報曾報導公園在25日就會被清理，屆時將在周圍加建圍欄進行整修。

市議員Mitch O’Farrell在23日告訴媒體，市府將遵循聯邦疾病防治中心的指示進行公園整修，也將會為公園內的遊民找尋安身之處。他沒有具體說明會為遊民找什麼樣的住所，但說此前已經安置了公園內的100名遊民。他的辦公室透露，或將通過「門鑰匙計畫」安置遊民，也就是將遊民安置到參加該計畫的旅館。

公園整修計畫目前激怒了民權人士和遊民，他們表示CDC的建議是在疫情期間不要清除遊民帳篷，因有傳播感染病的風險。

洛市回聲公園內的遊民社區十分豐富，包括遊民建立的蔬菜園，還有淋浴和廚房設施。這被民權人士譽為「自立的多元社區。」

洛杉磯 聯邦疾病防治中心 疫情

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