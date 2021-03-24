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爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

本報訊
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

發表在社交媒體上的一段視頻顯示，美國航空公司（American Airlines）的乘客21日發生打架事件。另據「今日美國」報導，該航班乘客在亞利桑納州鳳凰城機場下飛機時，有乘客發生鬥毆。

這起事故發生在21日（周日）從洛杉磯起飛的美國航空2275航班上。飛機於同日下午6時28分左右抵達鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）。女乘客雷索（Annie Victoria Reso）從座位上捕獲了這場混戰的視頻，並將其發佈在她的Instagram帳戶上，但她寫到，「打架的原因……沒有具體解釋。」

雷索在23日（周二）告訴「亞利桑那共和報」，在飛機起飛前，涉事乘客對座位分配有誤解，但在她看來，打架是因為爭搶誰先下飛機引起的。

美國航空公司發言人沃爾斯（Derek Walls）在一封電子郵件聲明中證實，「美國航空在等待從洛杉磯（LAX）到鳳凰城（PHX）的2275航班下機時，收到兩名乘客據稱發生爭執的報導」，美國航空發言人德里克·沃爾斯在一封電子郵件聲明中予以證實。

航空公司未提供有關此事件的其他詳細信息。但據報導，沒有航空公司人員或乘客受傷。

美國 洛杉磯 機場

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