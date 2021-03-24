我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

教育部長卡多納：百分之百學校今秋將恢復到校上課

數個低氣壓在海上形成強風 南加24日將受大風影響

記者啟鉻／綜合報導
南加強風可能造成公路行駛大貨車翻覆。（資料圖片）
南加強風可能造成公路行駛大貨車翻覆。（資料圖片）

加州地區24日全天將受到大風影響，山地風力更強。部分地區已經發布強風警報，目前尚無建築受損及人員傷害報導。

大風從23日開始，導致巴沙迪那市一輛用於影片拍攝的吊車翻覆。24日開始發布強風警報，當日上午風力較強，大部分地區風力大風警報持續至午間。洛杉磯縣山地一帶，東北風力每小時25-40英里，晨間最強風力可達每小時60-65英里。強風可能對樹木及電纜線造成破壞，預計或出現突發停電情況。

此外，人們出行會遇到困擾，尤其是在一些地段公路行駛的大貨車。受強風影響的包括洛縣地區5號州際公路及14號公路。發布大風警報並持續至午間的地區在聖塔蒙尼卡山地休閒區、聖費南度谷、洛縣海岸，包括洛市中心、馬里布、聖塔蒙尼卡、比佛利山、好萊塢、長堤，以及聖塔克拉瑞塔谷（Santa Clarita Valley）、聖塔安那山地及山麓地帶、橙縣內陸地區。這些地區的風力或在每小時20-35英里，最高可達每小時50-60英里，風力較大地區在Porter Ranch和 Chatsworth，以及聖塔克拉瑞塔谷山麓。

聖蓋博谷地區，大風警報自晨間持續至上午9時，風力達每小時20-30英里，最大風力在每小時45英里，山麓一帶風力最強。天氣預報稱，此次遍及南加大風形成原因，是數個低氣壓系統在海上形成強風，然後穿過南加地區並進入亞利桑那州。

南加大 洛縣 加州

上一則

世說新聞／報復性消費要來？華人10倍價格包團出游

下一則

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛
新疆拜城級地震 已致3人死亡65戶房屋受損

新疆拜城級地震 已致3人死亡65戶房屋受損
疑遭強風吹偏航道 長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 雙向大阻塞

疑遭強風吹偏航道 長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 雙向大阻塞
亞裔老人護狗被襲擊全都錄 不排除仇恨犯罪

亞裔老人護狗被襲擊全都錄 不排除仇恨犯罪
水源拉警報 美西今夏難逃乾旱

水源拉警報 美西今夏難逃乾旱

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…