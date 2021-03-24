數個低氣壓在海上形成強風 南加24日將受大風影響

南加強風可能造成公路行駛大貨車翻覆。（資料圖片）

南加州 地區24日全天將受到大風影響，山地風力更強。部分地區已經發布強風警報，目前尚無建築受損及人員傷害報導。

大風從23日開始，導致巴沙迪那市一輛用於影片拍攝的吊車翻覆。24日開始發布強風警報，當日上午風力較強，大部分地區風力大風警報持續至午間。洛杉磯縣山地一帶，東北風力每小時25-40英里，晨間最強風力可達每小時60-65英里。強風可能對樹木及電纜線造成破壞，預計或出現突發停電情況。

此外，人們出行會遇到困擾，尤其是在一些地段公路行駛的大貨車。受強風影響的包括洛縣 地區5號州際公路及14號公路。發布大風警報並持續至午間的地區在聖塔蒙尼卡山地休閒區、聖費南度谷、洛縣海岸，包括洛市中心、馬里布、聖塔蒙尼卡、比佛利山、好萊塢、長堤，以及聖塔克拉瑞塔谷（Santa Clarita Valley）、聖塔安那山地及山麓地帶、橙縣內陸地區。這些地區的風力或在每小時20-35英里，最高可達每小時50-60英里，風力較大地區在Porter Ranch和 Chatsworth，以及聖塔克拉瑞塔谷山麓。

聖蓋博谷地區，大風警報自晨間持續至上午9時，風力達每小時20-30英里，最大風力在每小時45英里，山麓一帶風力最強。天氣預報稱，此次遍及南加大 風形成原因，是數個低氣壓系統在海上形成強風，然後穿過南加地區並進入亞利桑那州。