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華美博物館24日線上免費說兒童故事

王善言

【洛杉磯訊】備受家長及小孩子歡迎，華美博物館最新一期《兒童故事時間》將於3月24日（星期三）下午4時（美國太平洋時間）舉行，本期故事內容環圍繞著華裔文化，華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠( Rita Law)將為大家朗讀Minh Lê之作品《一起畫圖畫》 (Drawn Together) 。

Minh Lê之作品《一起畫圖畫》故事適合三至五歲兒童，並歡迎所其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。

MinhLê所創作的許多圖書均贏得獎項，例如《電梯》、《讓我完成！》及《尋找最佳位子》。他的作品《一起畫圖畫》獲得了多個獎項，包括2019年美國亞太文學獎–圖畫書優勝者獎。MinhLê擁有達特茅斯大學心理學學士學位、哈佛大學教育研究院教育政策碩士學位。他是聯邦兒童政策專家，曾在全美、州及地方各級教育部門工作。MinhLê是《我們需要多樣化書籍》董事會成員，並為各種出版刊物撰寫文章，包括《紐約時報》，《號角圖書雜誌》，《全國公共廣播電台》和《 赫芬頓郵報》。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，重點由兒童圖書管理員羅沛筠為大家朗讀美國亞太裔作者之故事。請通過鏈接camla.org/storytimewithcam免費登記參加。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。

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