洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

阿罕布拉學區教委會向洛杉磯台美商會會長劉雅薇（右三）頒發表揚狀。（記者丁曙／攝影）

「一百萬片口罩，一百萬個愛心」。洛杉磯台美商會（TACCLA）23日捐贈阿罕布拉學區 （AUSD）5萬片口罩，支援師生安全返校復課。學區教委會對台美商會的善行義舉深表感謝。當前針對亞裔仇恨犯罪甚囂塵上，全國和阿罕布拉學區降半旗悼念亞特蘭大仇殺事件喪生者的時刻，這個捐贈儀式更有社會意義。

捐贈儀式當天下午在阿罕布拉學區總部大樓外舉行，學區教育委員感謝洛杉磯台美商會慷慨捐贈。學區教育總監 Denise R. Jaramillo博士說，台美商會是重要的社區合作夥伴，當下正是阿罕布拉學區籌備返校上課的重要時刻，台美商會贈送5萬片口罩，將有效支援學區保護好1萬6000名學生，和2000名教職員工的安全。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇（ Lisa Liu)表示，向阿罕布拉學區捐贈5萬片口罩，是台美商會「百萬口罩贈大洛杉磯」活動的繼續。阿罕布拉學區是南加州亞裔學生最多的學區之一，台美商會落實「台灣能夠幫忙」 (Taiwan can help) 的理念，希望幫助地方學區抵抗疫情。不久前商會向聖瑪利諾學區（San Marino USD）捐贈一批口罩，這一次是阿罕布拉學區，下一次將是核桃學區(Walnut USD)。

出席捐贈儀式的還有阿罕布拉學區（AUSD）教委會主席曾煥堅（Ken Tang）、副主席Marcia Wilson博士、教育委員甄銘新（Robert Gin）、負責學生員工福利的助理總監Patricia Mahony、負責金融服務的助理總監Josephine Quach、負責教育服務的助理教育總監Janet Lees，以及Repetto小學一年級教師Fifi Chu。

代表台美商會出席儀式的有名譽會長汪俊宇、顏樹洋、林國彥 、吳東昇、傅舟山、溫玉玲，會務顧問王梅鳳 ，副會長吳宣蓉、副會長兼秘書長葉怡蘭、財務長吳惠鉉、副財務長趙韻梅、理事魏守逸 、靑商部代表洪選祐和蔚威廉等。