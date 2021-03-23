洛總領館明確疫期辦理赴華簽證、認證和養老金資格審核

詳情可上洛杉磯中領館網站：http://losangeles.china-consulate.org/chn/。

中國 駐洛杉磯總領館23日公佈公文，進一步明確總領館對疫情 期間辦理赴華簽證 、認證和養老金資格審核流程和要求，期望在做好防疫、降低病毒傳播風險基礎上進一步提高工作效率。總領館表示，駐洛杉磯總領館證件大廳自2020年4月起暫停對外辦公，但總領館一直持續在為有緊急人道需要等人員辦理證件。

有關疫情期間外國人簽證安排。目前，中方疫情期間針對外國人入境的簽證限制政策仍然有效，原持有效簽證、居留許可、APEC商務旅行卡的外國人暫停入境。 建議訪問總領館網站，瞭解簽證政策調整變化。

總領館建議公眾「非必要、非緊急，不旅行」。 如因緊急人道原因，或因復工複產事由需要赴華外國人，須另行申請簽證（原有簽證不予註銷）。考慮到疫情傳播風險，疫情期間，中國駐美使領館嚴格按照領區劃分受理簽證申請。 駐洛杉磯總領館只受理常住在領區內的外國人簽證申請。外國人因緊急人道或復工復產原因申請簽證的，在疫情期間的簽證做法一律調整為：通過總領館赴華簽證在線預約系統進行預約，總領館進行審核，並通過電郵方式確認已獲得通過的申請，申請人在接到確認電郵後方可郵寄簽證申請資料。

事先預約。申請人須上https://docs.qq.com/form/page/DR0VwTlROZHBPQWdi?_w_tencentdocx_form=1在線預約。 如實申報個人情況，說明赴華事由，因緊急人道原因申請簽證的，需提交親屬關係證明、醫院證明、其他證明（可提供其他支援緊急人道事由的相關證明）；因復工復產原因申請簽證的，需提交中國國內邀請單位的公函，說明赴華具體事由和必要性，省級外辦或商務部門出具的外國人來華邀請函，或主管部門出具的工作許可等，美國所在單位的公函，說明赴華具體事由和必要性。

已接種中國產疫苗的赴華外國人，赴華從事各領域必要復工復產活動（如工作、商貿、訪問等）的人員及其家屬，除復工復產類材料外，需提交親屬關係證明；因緊急人道主義需要赴華的人員，如因家庭團聚、贍養、探親、來華奔喪或探望危重病親屬的，簽證審發範圍擴大至中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬，需提交親屬關係證明；持有效APEC商務旅行卡人員，可申請商貿類簽證，提交有效APEC商務旅行卡、中國國內邀請單位出具的邀請函。

總領館將對在線預約進行審核，並根據個人情況做出是否同意繼續受理簽證申請的決定。對可予受理的，將主動發送郵件予以確認。對不符合當前辦理條件，將不予電郵聯繫。

申請人在收到總領館通知可郵寄申請材料後，請即準備以下材料：包括護照原件（有效期六個月以上）、有至少一張空白簽證頁的護照原件；護照資料頁（帶照片頁）複印件一份；已簽字的簽證表格和確認頁的原件：除前往港、澳地區外，外國人申請赴華簽證現須在線填寫申請表（原有PDF版簽證申請表一律停止使用）。 提供符合要求標準的近期、正面、彩色、免冠紙質照片一張，並直接粘貼在確認頁空白處；其他相關材料包括住址證明材料，如美國駕照複印件、水電費帳單等。郵寄服務告知書：請 https://docs.qq.com/pdf/DR0FreGp6b0ljeW1x 下載並簽署。回郵信封：該信封將用於把做好的簽證（護照）郵寄給申請人。

疫情期間，中領館簽證申請均按加急方式辦理，收費標準為美國公民170美元/份，須使用現金支票（Money Order）或Cashier's Check付款。 簽證通常將自收到郵件之日起，大約5-10個工作日寄達申請人。

中領館也對疫情期間文書認證、養老金資格審核等做了説明，詳情可上洛杉磯中領館網站：http://losangeles.china-consulate.org/chn/。