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洛縣擬將輕罪但沒有能力受審的犯人改由社區治療

洛杉磯訊
洛縣縣政委員庫爾(Sheila Kuehl）提案將所有被控輕罪的監獄犯人釋放被通過。（Sheila Kuehl臉書）
洛縣縣政委員庫爾(Sheila Kuehl）提案將所有被控輕罪的監獄犯人釋放被通過。（Sheila Kuehl臉書）

洛杉磯縣縣政委員會23日開啟將所有被控輕罪，但被判定精神上沒有能力受審的犯人，從監獄釋放並改由社區治療和照顧的第一步。

洛縣縣政委庫爾(Sheila Kuehl)和米切爾（Holly Mitchell）聯合發起一項議案，建議將前述的輕罪犯人釋放為由社區治療，並責成縣級律師研究如何在不需要縣監獄系統批准的流程下，由社區治療和照顧這類犯人。

庫爾表示，該項議案受益的人是被指控犯有輕罪的人，如果他們並沒有嚴重的精神問題，很可能只會在監獄裡待上幾天。但是如果他們患有嚴重的精神疾病，在恢復能力之前，他們的案子通常無法審訊，因此常被關在監獄裡很長時間。從法律醫療和財務上來看，這樣都毫無意義。

這項議案是基於洛縣致力於關懷第一，監獄次之的承諾的一部分。洛縣重罪和輕罪案件在過去十年中飆升，從2010年到2019年增長了七倍多。但是，疫情迫使人們擴大了以社區為基礎的治療方法，截至3月，還有70名這類人口在監獄裡。

根據美國法律，由法官宣佈為無法理解審判程序的人，將不會被審判或定罪。如要恢復訴訟或判決，這些人必須恢復行為能力。

監獄 洛縣 美國

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