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南加街頭賽車肇事 撞到華裔單親母親的汽車 她不幸喪生

洛杉磯訊
現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭被撞身亡。（取自NBC LA）
現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭被撞身亡。（取自NBC LA）

洛杉磯縣法醫辦公室公布上周疑似被街頭賽車手撞死的單親母親的名字，是現年57歲的華裔女子黃柯琳（Colleen Wong，譯音），她開的車於19日下午4點左右在洛杉磯西邊的一個十字路口被撞後，她不治身亡，警方正在尋找涉嫌街頭賽車的嫌犯。

根據KTLA報導，案發地點位於Vanowen西街的一個十字路口，案發時一輛超速駕駛的汽車失去控制，撞上受害者的車。在等待消防急救人員抵達現場之前，目擊者向受害者提供援助，並進行心肺復甦急救，但不幸的是她因傷過重，現場宣布死亡。洛杉磯市警察局懷疑當天有兩到三輛汽車參與Valley Circle的街頭比賽。

當局已逮捕一名涉嫌在受影響下（DUI）進行街頭賽車的男子，目前正在尋找至少另一名駕駛員。據NBC報導，案發後一名旁觀者幫助一名駕駛員從殘骸中救出時受了傷。

洛杉磯市警局20日公佈的信息顯示，一輛失控的汽車撞上一名無辜的女性駕駛者，案發時有兩到三輛汽車在街上賽車，該名女性受害者現場宣布死亡。警方說，街頭賽車是非法的，可能會造成嚴重甚至致命的後果，這不值得。

根據KTLA報導，案發後黃柯琳的兒子Tim Wong告訴媒體，他的父母以前都是傳教士，他的父親去世後，母親幫助創立了一家非營利組織，目的是增強當地民眾和不同國家傳播福音的能力。Tim形容其母親是個非常有活力和外向的人，父親去世後，母親總是在任何他需要的時候在他身旁，陪他聊天。

警方懷疑這起車禍與街頭賽車有關（取自KTLA）
警方懷疑這起車禍與街頭賽車有關（取自KTLA）

賽車 汽車 洛杉磯

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