南加街頭賽車肇事 撞到華裔單親母親的汽車 她不幸喪生

現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭被撞身亡。（取自NBC LA）

洛杉磯 縣法醫辦公室公布上周疑似被街頭賽車 手撞死的單親母親的名字，是現年57歲的華裔女子黃柯琳（Colleen Wong，譯音），她開的車於19日下午4點左右在洛杉磯西邊的一個十字路口被撞後，她不治身亡，警方正在尋找涉嫌街頭賽車的嫌犯。

根據KTLA報導，案發地點位於Vanowen西街的一個十字路口，案發時一輛超速駕駛的汽車 失去控制，撞上受害者的車。在等待消防急救人員抵達現場之前，目擊者向受害者提供援助，並進行心肺復甦急救，但不幸的是她因傷過重，現場宣布死亡。洛杉磯市警察局懷疑當天有兩到三輛汽車參與Valley Circle的街頭比賽。

當局已逮捕一名涉嫌在受影響下（DUI）進行街頭賽車的男子，目前正在尋找至少另一名駕駛員。據NBC報導，案發後一名旁觀者幫助一名駕駛員從殘骸中救出時受了傷。

洛杉磯市警局20日公佈的信息顯示，一輛失控的汽車撞上一名無辜的女性駕駛者，案發時有兩到三輛汽車在街上賽車，該名女性受害者現場宣布死亡。警方說，街頭賽車是非法的，可能會造成嚴重甚至致命的後果，這不值得。

根據KTLA報導，案發後黃柯琳的兒子Tim Wong告訴媒體，他的父母以前都是傳教士，他的父親去世後，母親幫助創立了一家非營利組織，目的是增強當地民眾和不同國家傳播福音的能力。Tim形容其母親是個非常有活力和外向的人，父親去世後，母親總是在任何他需要的時候在他身旁，陪他聊天。