我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

評／美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎

亞裔不再做「啞裔」但質疑能否變成有利亞裔的立法？

本報記者／洛杉磯報導
聖蓋博谷華人為亞特蘭大死去的亞裔在阿罕布拉舉辦燭光晚會。（讀者提供）
聖蓋博谷華人為亞特蘭大死去的亞裔在阿罕布拉舉辦燭光晚會。（讀者提供）

亞特蘭大按摩院慘案將全美亞裔仇恨犯罪的浪潮拉向高點，各地亞裔紛紛為死難者舉辦燭光悼念活動，且組織走上街頭示威遊行。一時間亞裔不再做「啞裔」，然而究竟亞裔是能抓住這股風潮將亞裔權利立法？抑或者繼續一盤散沙不了了之？

對於這次一連串的反對針對亞裔的仇恨犯罪事件，有網友認為亞裔缺乏像「黑人的命也是命」（BLM）這樣鮮明的口號和組織，對於亞裔的難組織性，有數年政治運動經驗的華人郭小姐表示，從亞裔角度來看，亞裔本身覆蓋大概有40多個國家，很難整合。每次做活動，很難在一天內通知到這麼多國家的人參與。

不說亞裔，僅僅是華人就有來自台灣、東南亞、香港和中國大陸，各自的政治訴求都不同，而華人又分民主黨或共和黨，很難整合，至少她目前還沒有看到這樣的組織。

有人詬病華人缺乏政治訴求，是因為小時被父母要求聽話，乖懂事不要惹事生非，剩下就是好好學習。長大後則都忙著炒股、炒房和當地主。哪管其他，總覺得自己是幸運的5%，仇恨輪不到自己，只要自己夠努力，一切人間悲劇輪不到。遇到這種仇恨犯罪，指責受害者的比指責施暴者的還多。

對此，有網友認為，首先是發出亞裔的聲音，其次是政治立法遊說，增強政治上的影響力。亞裔應該有組織，如再不組織起來，只會每況愈下，不能每次都是臨時抱佛腳，很難形成鮮明有力的組織和規模，更難做到立法的層面。希望能藉此機會成立一個穩定有說服力的政治組織。

郭小姐表示，其實這次為死去的亞裔在聖蓋博谷各地做燭光晚會，就有很多反對聲音，大家抱持各自成見根深蒂固，互相批判，比較難以整合。但這次燭光活動應該鼓勵，因為華人終於站出來了，能在一天之內全美遍地開花搞活動，表示出華人大家的熱情和良知，這是第一步。然後再去說什麼樣的政治立場和訴求。要改寫歷史，一定要出來做事情，如在亞裔可以崛起的時候放棄了行動，就連被人利用的價值都喪失了。

一些華人患得患失的心態很不健康，時不我待，既然風吹到了亞裔頭上就別禁錮自己，要跳出思維慣性，不要讓黨派立場成為牽絆，要表達自己的真實想法。

她說，根據以往的經驗，華人普遍缺乏政治敏感度，順風車要趕緊搭上，希望活動主辦方收集亞裔民間訴求，將其進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。

希望活動主辦方收集亞裔民間訴求，將其進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。（...
希望活動主辦方收集亞裔民間訴求，將其進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。（讀者提供）
聖蓋博谷華人為亞特蘭大死去的亞裔在阿罕布拉舉辦燭光晚會。（讀者提供）
聖蓋博谷華人為亞特蘭大死去的亞裔在阿罕布拉舉辦燭光晚會。（讀者提供）

亞裔 華人 仇恨犯罪

上一則

世界晚報／紐約華婦被毆 施暴者大喊「該死的亞洲人」

延伸閱讀

趙又廷小時候拿劍對決 趙樹海好氣又好笑「棄械投降」

趙又廷小時候拿劍對決 趙樹海好氣又好笑「棄械投降」
拜登對中強硬政策 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登對中強硬政策 國會議員：將成兩黨支持議題
拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題
國會立法查仇恨犯罪 APAPA支持

國會立法查仇恨犯罪 APAPA支持
進步派：今年續推提高最低時薪立法

進步派：今年續推提高最低時薪立法
亞裔史納入公校課程 伊州議員推動立法

亞裔史納入公校課程 伊州議員推動立法

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升
真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生