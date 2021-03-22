只要打過疫苗 Krispy Kreme每天送你一個甜甜圈

現在只要接種過新冠疫苗，即可享有免費Krispy Kreme甜甜圈直到2021年底。（Krispy Kreme）

即日起接種疫苗 除了自己心安，還可免費吃甜甜圈，好處多多；Krispy Kreme於3月22日公布，自當天起民眾只要接種過新冠疫苗，在Krispy Kreme向店員釋出疫苗接種卡證明，即可每日都享有一個免費的原味糖霜甜甜圈（Original Glazed doughnut），直到2021年底。

事實上，Krispy Kreme不管是對內部員工或外部顧客接種疫苗都十分鼓勵。對外，該公司計畫在接下來幾周，外送甜甜圈到疫苗施打中心，給那些協助施打疫苗的醫療人員及志工做為點心，以示鼓勵及感謝。對內，則提供最多四小時（大概半天）有薪假給去接種疫苗的員工。

Krispy Kreme行銷長Dave Skena表示，Krispy Kreme希望透過提供免費甜甜圈，鼓勵有資格打疫苗的民眾，盡快打疫苗，快速達到群體免疫，讓社區變得更加安全。

其實不只是Krispy Kreme，現在有許多大型連鎖零售商 及超市，為了鼓勵員工施打疫苗，紛紛祭出一些「獎賞政策」。例如：提供一日有薪假讓員工去打疫苗。