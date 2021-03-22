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加州海嘯地圖出爐 居民可輸入地址了解自宅是否安全

洛杉磯訊
加州地質調查局（California Geological Survey）設計交互式海嘯地圖。（地質調查局臉書）
加州地質調查局（California Geological Survey）設計交互式海嘯地圖。（地質調查局臉書）

加州地質調查局（California Geological Survey）設計了交互式海嘯地圖，一旦全部完成更新，各縣民眾可通過輸入地址，以確定他們的房產財產是否處於危險區域內；目前洛縣的部分已經完成更新。

加質地質調查局海嘯計劃負責人Rick Wilson指出，現有洛杉磯縣淹沒圖的變化不大，有些地區的淹沒潛力有所提高，而另一些地區的淹沒潛力卻有所降低。一場大的海嘯可能會將Marina del Rey和長堤洪水氾濫到15英尺高。洛杉磯港和長堤港的洪水位可能會達到12到15呎高，這將淹沒港口和周圍一些社區幾乎所有的土地。

根據城市新聞社（CNS）報導，加州地質調查局表示，設計該地圖有兩個目的，首先，它使用新數據和經過改進的計算機建模，更新了2009年的淹沒圖，顯示了在最壞的情況下內陸海水激增可能會走多遠。其次，它將超出模型淹沒區域的小緩衝區與道路或地標聯繫起來，以幫助地方官員輕鬆傳達疏散計劃。隨著其發展，會不斷添加更新內容到在線地圖界面中。

加州州立地質學家兼加州地質調查局負責人Steve Bohlen表示，在日本東北大地震和海嘯發生後，經過十年的研究，他們發布了許多改進的地圖，以確保加州人的安全。日本在其計劃中利用了數百年海嘯記錄中的數據，這似乎是完全合理的，但是受到一次千禧年海嘯的打擊。因此，將一千年的情景用作新地圖的基線，希望避免再次經歷悲慘的生命損失。雖然加州很少發生破壞性海嘯，但如在沿海地區，則需要意識到這種潛在危害。

欲知更多詳情，可上官網：:https://www.conservation.ca.gov/cgs/tsunami/maps，或是https://maps.conservation.ca.gov/cgs/informationwarehouse/ts_evacuation/。

加州 洛杉磯港 洪水

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