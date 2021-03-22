南加華人母女命案警方公佈可疑男子視頻 呼籲協尋

警方公布嫌犯視頻，圖為視頻截圖。（警方提供）

南加 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局22日公布視頻，希望公眾協尋舉報內陸華裔 母女被殺案的嫌犯。警方表示，視頻中出現可疑男子，案發後最接近現場，被居民監控系統捕捉到。這起兇殺案已發生半個月，警方仍無嫌犯下落。

視頻來源：聖伯納汀諾縣警局

警方表示，在公布的監控視頻中，一名男子在兇案住宅牆外經過，時間正好在案件發生後。這名可疑男子可能受傷。據視頻顯示，可疑男子身材較瘦，戴口罩，走路顯得急匆匆。警方希望公眾舉報，提供嫌犯線索，可致電警探Malcolm Page電話 909-387-3572。

該案發生在3月7日凌晨約3時，警方接到報警趕到案發現場，在庫卡蒙加牧場市Bergano Place6800號街區。44歲華裔母親賈佳（Jia Jia，譯音）、八歲女兒 Ruby Meng遭刺殺死亡，還有一名38歲女子受傷送醫，生命無礙。住宅內其他成人包括被害人賈佳的先生，以及其先生的父母，都未受傷害。警方稱，兇嫌自住宅一樓推拉門進入作案，得手後原路跑走。

該案發生後，引起當地居民震驚，有傳聞屬於仇恨犯罪 ，但並未獲得警方證實。警方表示，兇手作案動機不明，正積極調查案件，並希望盡快捉拿兇嫌。