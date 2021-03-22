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洛杉磯聯合學區快要重啟面授課 但七成學生未準備好

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
為保證學生安全返校，學校定期清潔消毒。(視頻報導截圖）
為保證學生安全返校，學校定期清潔消毒。(視頻報導截圖）

據調查顯示，洛杉磯聯合學區（LAUSD）每十名學生中不到三名打算本學年重返校園，絕大多數父母尚未準備好將孩子送回學校，生活在新冠疫情重災區的學生，以及初中、高中學生重返校園的可能性更小。

在遞交調查報告的家庭中，28％的小學生準備返回校園，只有17％的初中生和10%的高中生願意重返學校。

洛杉磯聯合學區總監伯納（Austin Beutner）表示：對大多數學生來說，最好的學習是在學校教室進行，一些孩子如果不重返校園上課，一生都會受到影響。

伯納指出，小學生重返校園日期現定為4月12日，同時本週將開設兩個學校疫苗接種中心，一個在東洛杉磯，一個在南洛杉磯，為校園內低收入家庭成員提供疫苗接種。

據悉，洛杉磯公立學校教師工會（UTLA）週日以89%贊成票，通過批准重返校園協議。該協議通過前提是達到三個安全標準：學校工作人員獲得疫苗接種；洛縣處於疫情低於最嚴重的紫色等級；學校強制執行包括個人防護設備、嚴格的社交距離、通風條件改善和，以及日常設施清潔方案在內的各項安全措施，這是目前美國最高的安全標準。

UTLA主席Cecily Myart-Cruz表示：UTLA一直努力在確保學生和社區的安全，相信這項協議將使LAUSD得以重開，同時會將所有人的安全放在首位。

洛杉磯 疫苗 疫情

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