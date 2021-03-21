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反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

南加東谷市燭光活動 紀念亞特蘭大槍擊案受害者

記者啟鉻／東谷報導
河濱縣東谷市舉辦亞特蘭大槍擊案受害者燭光紀念活動。（黃樹梧提供）
河濱縣東谷市舉辦亞特蘭大槍擊案受害者燭光紀念活動。（黃樹梧提供）

南加內陸華人居民較多的東谷市（Eastvale）19日晚在市府前廣場舉辦停止仇恨亞裔燭光紀念活動，紀念亞特蘭大槍擊案受害者。活動由華裔市長尤煜琳主持。由東谷華美協會與市府聯合舉辦。

東谷華美協會創始人黃樹梧、現任會長李旎及部分成員有50餘人參加，參與者還有縣府代表、市議員、警局及學區、還有各個族裔代表，總數有近300人。有的參與者上台發言，講述自己被歧視騷擾經歷，有的甚至因為氣憤而哭泣。參與者在致辭中強調，只有站起來勇敢發聲，反抗施暴者，立刻停止加害。勿要對仇恨犯罪置之不理，而且要立即報警，絕對不要姑息。黃樹梧說，華美協會正在考慮，為了保障華裔居民安全，組織義工在部分購物廣場巡邏，有需要者提供幫助。

現任會長李旎表示，在中國探親時，遇到的一些人常說美國歧視亞裔、歧視華人現象，對於這種說法，她也做了一些解釋，稱並非所說那樣，美國還是講求平等自由民主的。但返回後，聽到發生亞特蘭大槍擊案，還有一系列仇恨亞裔犯罪，感覺心裡很失望。

李旎說，疫情發生後，在每個關鍵時段華人都站出來，大家有目共睹。所以對於仇恨亞裔犯罪，華人也責無旁貸，與其他亞裔民眾更要堅定站出來，在美國勿要做「啞」裔！

亞裔 華人 美國

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