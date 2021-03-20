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癌症病人可以注射新冠疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
乳腺癌是女性癌症死亡的第二大原因，死亡率僅次於肺癌。（袁媛提供）
乳腺癌是女性癌症死亡的第二大原因，死亡率僅次於肺癌。（袁媛提供）

癌症病人可以注射新冠疫苗嗎？ 「希望城」（City of Hope）癌症研究與治療中心乳腺腫瘤學醫師袁媛的回答是肯定的。

「之前沒有很多數據支持癌症病人注射新冠疫苗，但最近NCCN(National Comprehensive Cancer Network )的指導方針建議癌症病人，包括正在治療的、曾經的癌症患者，如果有資格注射新冠疫苗就接種。」袁媛說，「因為好處大於壞處，雖然新冠疫苗出來時間短，但美國已有很多人注射，副作用相對比較少。」

袁媛畢業於北京協和醫學院腫瘤學專業，河濱加大（UC Riverside）生物化學和分子生物學博士，擁有20多年腫瘤研究及臨床經驗。關於癌症病人是否可以注射疫苗，袁媛對大部分患者提出了肯定的建議。當然，病人還需根據自身狀況，與醫生商量決定是否選擇注射新冠疫苗。

「這一年的新冠疫情是一個危機也是一個契機，很多醫學上的突破也為癌症研究与治療帶來很大啟示。受新冠疫苗啟發，目前乳腺癌疫苗也正在研發中。」作為資深的乳腺腫瘤學專家，袁媛分享了美國乳腺癌的最新研究，同時介紹了美國乳腺癌病患現狀。

「乳腺癌是女性癌症死亡的第二大原因，死亡率非常高，僅次於肺癌。」袁媛介紹，在美國女性之中，乳腺癌是除了皮膚癌之外最常見的癌症，每8位女性就有一位乳腺癌患者，每年新增近28萬乳腺癌患者，其中三分之二的乳腺癌發生在55歲以上女性中，隨著年齡增加，患乳腺癌的風險也越大，美國乳腺癌倖存者目前約在350萬。

City of Hope乳腺腫瘤醫師袁媛博士認為：癌症病人可以注射新冠疫苗。（袁...
City of Hope乳腺腫瘤醫師袁媛博士認為：癌症病人可以注射新冠疫苗。（袁媛提供）

癌症 疫苗 美國

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