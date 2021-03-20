華男參觀聯合國總部領證被改名 Chi Yi變Ching Chung

鄭先生一年多前參觀聯合國總部大樓換證，姓名拼寫被惡搞。（鄭先生提供）

華人鄭先生去年在紐約聯合國 總部大樓遊客參觀區領證，他的姓名拼法是「Chi Yi Cheng」，但收到的證件卻變成「Ching Chung Cheng」。「駕照上附有姓名，照著打字怎麼可能會搞錯？」由於ching、chang、chong、ting、tong等音節，是非華人搞笑模仿中文語調，用詞不友善，帶有歧視性，當時簡直氣炸。

然而，鄭先生只有氣憤及無奈，投訴無門不了了之。如今目睹全美仇恨亞裔 罪案不斷發生，越來越多的亞裔人士遭遇仇恨犯罪或種族歧視 。鄭先生改變了「不惹麻煩」的心態，站出來替自己及家人發聲，舉報任何針對亞裔不當的行為。

鄭先生回憶，一年多以前陪著從台灣來美遊玩的父母親到了美東，參觀紐約聯合國總部大樓的遊客園區，但遊客必須更換有效證件才可進入。鄭先生拿著自己的亞利桑那州駕照到櫃檯換證，領著家人入園參觀享受與親人旅遊的時光。

拍下打卡照是鄭先生的紀念方式，他滿心歡喜地拿出入園證件與聯合國總部大樓合照，這才發現證件上的英文名字「怪怪的」，從「Chi Yi Cheng」變成了「Ching Chung Cheng」，他懷疑入園證件被人惡搞。

「這並不是我第一次受到歧視對待」。鄭先生回憶在亞利桑那州留學唸書時期，也曾遭白人故意模仿中文腔調揶揄，騎自行車上學途中遭白人亂吼亂叫。現在看到一些亞裔長者無辜遭到攻擊而受傷，既生氣又心疼。他認為，亞裔長輩們因為新冠疫情成為犧牲品，實在很不公平。他希望不要再有類似案件發生。

鄭先生說，許多亞裔人士因為語言障礙，抱持著「事不關己」態度，擔心惹上麻煩，遭受歧視不報案或不敢說，這種想法要改變。亞裔不能再惹氣吞聲，否則只會遭受到更多的歧視。