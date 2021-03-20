我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約出現首例巴西變種病毒 90歲女性無旅行史

冰島近期4萬次地震 火山噴發染紅夜空

華男參觀聯合國總部領證被改名 Chi Yi變Ching Chung

記者謝雨珊／洛杉磯報導
鄭先生一年多前參觀聯合國總部大樓換證，姓名拼寫被惡搞。（鄭先生提供）
鄭先生一年多前參觀聯合國總部大樓換證，姓名拼寫被惡搞。（鄭先生提供）

華人鄭先生去年在紐約聯合國總部大樓遊客參觀區領證，他的姓名拼法是「Chi Yi Cheng」，但收到的證件卻變成「Ching Chung Cheng」。「駕照上附有姓名，照著打字怎麼可能會搞錯？」由於ching、chang、chong、ting、tong等音節，是非華人搞笑模仿中文語調，用詞不友善，帶有歧視性，當時簡直氣炸。

然而，鄭先生只有氣憤及無奈，投訴無門不了了之。如今目睹全美仇恨亞裔罪案不斷發生，越來越多的亞裔人士遭遇仇恨犯罪或種族歧視。鄭先生改變了「不惹麻煩」的心態，站出來替自己及家人發聲，舉報任何針對亞裔不當的行為。

鄭先生回憶，一年多以前陪著從台灣來美遊玩的父母親到了美東，參觀紐約聯合國總部大樓的遊客園區，但遊客必須更換有效證件才可進入。鄭先生拿著自己的亞利桑那州駕照到櫃檯換證，領著家人入園參觀享受與親人旅遊的時光。

拍下打卡照是鄭先生的紀念方式，他滿心歡喜地拿出入園證件與聯合國總部大樓合照，這才發現證件上的英文名字「怪怪的」，從「Chi Yi Cheng」變成了「Ching Chung Cheng」，他懷疑入園證件被人惡搞。

「這並不是我第一次受到歧視對待」。鄭先生回憶在亞利桑那州留學唸書時期，也曾遭白人故意模仿中文腔調揶揄，騎自行車上學途中遭白人亂吼亂叫。現在看到一些亞裔長者無辜遭到攻擊而受傷，既生氣又心疼。他認為，亞裔長輩們因為新冠疫情成為犧牲品，實在很不公平。他希望不要再有類似案件發生。

鄭先生說，許多亞裔人士因為語言障礙，抱持著「事不關己」態度，擔心惹上麻煩，遭受歧視不報案或不敢說，這種想法要改變。亞裔不能再惹氣吞聲，否則只會遭受到更多的歧視。

亞裔 種族歧視 聯合國

上一則

洛杉磯市長提出打擊反亞裔仇恨犯罪三種方式

下一則

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

延伸閱讀

1生只能改3次 內政部：當心踏上「不鮭路」

1生只能改3次 內政部：當心踏上「不鮭路」
洛縣衛生：無證移民可以接種 Rite Aid為拒打烏龍道歉

洛縣衛生：無證移民可以接種 Rite Aid為拒打烏龍道歉

航港局技佐10年賣2000張遊艇駕照 政務官也是買家

航港局技佐10年賣2000張遊艇駕照 政務官也是買家

駕校學員拍200張違章照才能領駕照？陝西交警出面澄清

駕校學員拍200張違章照才能領駕照？陝西交警出面澄清
逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了
3月14日領證？民政局拒加班上熱搜

3月14日領證？民政局拒加班上熱搜

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33
徐永泰博士指出，通貨膨脹每天都在發生。（線上講座截屏）

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

2021-03-13 20:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已