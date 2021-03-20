洛杉磯市長提出打擊反亞裔仇恨犯罪三種方式

洛杉磯市民在汽車後窗張貼標語「終止反亞裔暴力」。（電視截圖）

洛杉磯 市長賈西提（Eric Garcetti）19日與「制止反亞裔仇恨犯罪 」（Stop AAPI Hate）聯合創始人聚會，討論解決針對亞裔社區的仇恨犯罪和仇恨事件的持續上升現象，敦促民眾向執法部門報告任何仇恨事件 ，並提出洛杉磯市打擊反亞裔仇恨犯罪三種方式。

「制止反亞裔仇恨行動」是在COVID-19大流行期間，為了應對亞裔美國人的仇外心理和偏執情緒的增加。賈西提指出，儘管最近仇恨亞裔的犯罪事件持續上升，但在洛杉磯和美國，針對亞裔美國人的暴力和歧視事件歷史悠久。

市長回顧，19世紀末的洛杉磯華裔後代居民，曾經是美國歷史上最大規模的私刑受害者。在距離洛杉磯市政府兩條街區處，二戰時期的日裔美國人被從他們的家中帶走，扣押財產，關入Owens谷的拘留營。所以人們應當深思，從歷史事件直到今年發生了什麼？

賈西提指出，洛杉磯市打擊仇恨犯罪事件有三種方式，一是向洛市警局所有21個分局指派仇恨犯罪調查員；二是加強追蹤和報告，鼓勵公眾舉報仇恨犯罪和仇恨事件；三是與市議會及市檢察長合作開發資源，成立反亞裔仇恨事件和仇恨犯罪專職工作隊。

洛杉磯民權人權和平等發展組織執行總監馬多克斯（Capri Maddox）表示，由於虛假的敘述和圍繞COVID-19的謊言，人們看到了創紀錄的針對亞太裔民眾的暴力和歧視事件。洛杉磯必須挺身而出，支援同胞免受歧視、偏執和仇恨。

根據洛杉磯市警察局的數據，在2020年針對洛杉磯亞裔美國人的仇恨犯罪激增了114％。「制止反亞裔仇恨犯罪」創辦人敦促社區舉報仇恨事件，民眾可以通過洛杉磯縣211電話系統或登陸211la.org，或上stopaapihate.org，向洛市警局官網lapdonline.org報告仇恨事件或仇恨犯罪。

在亞特蘭大屠殺案發生後，洛杉磯韓國城民眾也在19日舉行集會，強烈敦促政府和警方保持亞裔民眾，並呼籲亞裔民眾勇敢舉報仇恨犯罪事件。