我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰島近期4萬次地震 火山噴發染紅夜空

丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡

洛杉磯市長提出打擊反亞裔仇恨犯罪三種方式

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市民在汽車後窗張貼標語「終止反亞裔暴力」。（電視截圖）
洛杉磯市民在汽車後窗張貼標語「終止反亞裔暴力」。（電視截圖）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）19日與「制止反亞裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate）聯合創始人聚會，討論解決針對亞裔社區的仇恨犯罪和仇恨事件的持續上升現象，敦促民眾向執法部門報告任何仇恨事件 ，並提出洛杉磯市打擊反亞裔仇恨犯罪三種方式。

「制止反亞裔仇恨行動」是在COVID-19大流行期間，為了應對亞裔美國人的仇外心理和偏執情緒的增加。賈西提指出，儘管最近仇恨亞裔的犯罪事件持續上升，但在洛杉磯和美國，針對亞裔美國人的暴力和歧視事件歷史悠久。

市長回顧，19世紀末的洛杉磯華裔後代居民，曾經是美國歷史上最大規模的私刑受害者。在距離洛杉磯市政府兩條街區處，二戰時期的日裔美國人被從他們的家中帶走，扣押財產，關入Owens谷的拘留營。所以人們應當深思，從歷史事件直到今年發生了什麼？

賈西提指出，洛杉磯市打擊仇恨犯罪事件有三種方式，一是向洛市警局所有21個分局指派仇恨犯罪調查員；二是加強追蹤和報告，鼓勵公眾舉報仇恨犯罪和仇恨事件；三是與市議會及市檢察長合作開發資源，成立反亞裔仇恨事件和仇恨犯罪專職工作隊。

洛杉磯民權人權和平等發展組織執行總監馬多克斯（Capri Maddox）表示，由於虛假的敘述和圍繞COVID-19的謊言，人們看到了創紀錄的針對亞太裔民眾的暴力和歧視事件。洛杉磯必須挺身而出，支援同胞免受歧視、偏執和仇恨。

根據洛杉磯市警察局的數據，在2020年針對洛杉磯亞裔美國人的仇恨犯罪激增了114％。「制止反亞裔仇恨犯罪」創辦人敦促社區舉報仇恨事件，民眾可以通過洛杉磯縣211電話系統或登陸211la.org，或上stopaapihate.org，向洛市警局官網lapdonline.org報告仇恨事件或仇恨犯罪。

在亞特蘭大屠殺案發生後，洛杉磯韓國城民眾也在19日舉行集會，強烈敦促政府和警方保持亞裔民眾，並呼籲亞裔民眾勇敢舉報仇恨犯罪事件。

洛杉磯韓裔市民張貼標語「終止反亞裔暴力」。（電視截圖）
洛杉磯韓裔市民張貼標語「終止反亞裔暴力」。（電視截圖）

亞裔 洛杉磯 仇恨犯罪

上一則

洛縣巴沙迪那市發現首例英國新冠變種病毒

延伸閱讀

洛杉磯加建屋套用設計 1天可過審

洛杉磯加建屋套用設計 1天可過審
聯邦發紅包 洛市各團體紛要錢

聯邦發紅包 洛市各團體紛要錢
洛市加快第一劑疫苗接種 本周目標8.8萬

洛市加快第一劑疫苗接種 本周目標8.8萬
南加大將新增接種站 每天可打數千疫苗

南加大將新增接種站 每天可打數千疫苗
洛市擴大「門匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民

洛市擴大「門匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民
議會批准 洛市警局預算撥低收入區

議會批准 洛市警局預算撥低收入區

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33
徐永泰博士指出，通貨膨脹每天都在發生。（線上講座截屏）

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

2021-03-13 20:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了