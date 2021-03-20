洛縣巴沙迪那市發現首例英國新冠變種病毒

新冠疫苗接種和病毒變種展開競賽。(unsplash.com)

巴沙迪那（Pasadena）衛生局19日報告該市發現第一起更具傳染性的英國 新冠病毒變體B.1.1.7病例，其感染性比標準新冠病毒變體高約50％，也高於加州本土變種病毒 。

這是迄今為止在巴沙迪那市發現的第一例英國新冠變種病毒，但之前加州已發現265例。通過追蹤接觸過該名成年患者的巴市其他居民，衛生官員追蹤到10例感染病例，但尚未檢測，還不能確定這10起病例是否為英國變種病毒。

消息傳出時，巴沙迪那市本週新冠病毒感染率略有上升，而死亡和住院人數大幅下降。同時，公共衛生官員加大了疫苗 接種力度，特別是在疫苗接種不足的少數族裔社區。

巴沙迪那市公共衛生局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）博士說：「我們希望能夠開展更多活動，包括學校和企業，但必須非常謹慎，因為看到其他一些地方的病例還在增長。」

除了英國變種病毒之外，吳盈盈警告稱，還有一種本土的B.1.427 / B.1.429的變異病毒，被科學家認為更具傳染性，並且對治療藥物有抵抗性，不過疫苗仍可會有效應對抗這種變異病毒。現在是疫苗接種和病毒變種之間的競賽，感染病例越多，病毒越有可能繼續突變，進而影響到疫苗功效。她認為，每位想要注射新冠疫苗的巴沙迪那居民都能夠在5月1日前接種。

目前巴市已有三分之一以上的居民接受了至少一劑疫苗，其中大部分是65歲以上的老年人，其他年齡階段符合疫苗接種資格的民眾，也陸續開始接種新冠疫苗。