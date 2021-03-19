我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

台灣科技助力在美台商 共創美好未來

記者邵敏／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元19日參訪了台美商會辦公室，傳達了現在台灣新科技的三個主要理念：創新、包容、永續。來自科技、電商、房地產、酒店、能源、醫療等各行業的台美商會成員各抒己見，介紹疫情一年來各自的行業發展，以及遇到的困難並提出希望，能得到來自台灣科技支持以及在美同行之間的互助。

影音來源:記者邵敏攝影

陳嘉元組長說：「創新當然是科技最基本的元素，包容是指科技要包容不同的族裔文化，而永續是指環境的永續，這也一個非常大的課題。」他說，台灣很小，資源有限，要躍升國際舞台，就是要整合利用有限的資源，才能在國際舞台上扮演好我們的角色。科技部現在面臨很多挑戰，包括國際局勢的不斷變動，科技以前的領域主要只是學術界，但現在科技要反映對產業的應用，要產生效益，這樣的科技才有價值存在。

陳嘉元指出，疫情期間，科技組一直在增加與台灣之間的聯繫。以前要邀請台灣相關人士來美國會有諸多不便，但現在通過視頻會反而聯繫更加方便，希望今後南加和台灣的合作會更好，有更多的合作方式出現。

陳嘉元強調說：「科技已經不是抽象的冰冷的科技，是大家實際生活中都需要的科技。今後科技的發展將會結合人文，增加醫療照顧、人性關懷，多從人文方面促進科技的完善。」

會上，緯創軟體股份有限公司事業開發處長湯廣佳發言指出，在美台商之間一定要互相幫助，共同拓寬台商在美國市場的發展。在美國要更好地服務台灣人，在台灣也要協助美國公司進駐台灣，做好橋樑的作用。

同行者有科技組秘書梅中楷。台美商會會長劉雅薇，名譽會長吳東昇、汪俊宇、陳柏宇、溫玉玲、許清松、陳慶恩，會務顧問王梅鳳等人，歡迎陳嘉元組長一行來訪。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）

台灣 美國 疫情

上一則

國泰銀行捐款100萬 阻擊反亞裔仇恨犯罪

延伸閱讀

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了
世界晚報／美批中威脅全球穩定 中回：美才是人權低點

世界晚報／美批中威脅全球穩定 中回：美才是人權低點
治國非經營個人品牌 拜登憑三優勢 促成寧靜革命

治國非經營個人品牌 拜登憑三優勢 促成寧靜革命
強硬抗俄 拜登走和川普不一樣的路

強硬抗俄 拜登走和川普不一樣的路
美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題

美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題
「公民」被引渡至美國 北韓怒與大馬斷交

「公民」被引渡至美國 北韓怒與大馬斷交

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪