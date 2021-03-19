台灣科技助力在美台商 共創美好未來
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元19日參訪了台美商會辦公室，傳達了現在台灣新科技的三個主要理念：創新、包容、永續。來自科技、電商、房地產、酒店、能源、醫療等各行業的台美商會成員各抒己見，介紹疫情一年來各自的行業發展，以及遇到的困難並提出希望，能得到來自台灣科技支持以及在美同行之間的互助。
影音來源:記者邵敏攝影
陳嘉元組長說：「創新當然是科技最基本的元素，包容是指科技要包容不同的族裔文化，而永續是指環境的永續，這也一個非常大的課題。」他說，台灣很小，資源有限，要躍升國際舞台，就是要整合利用有限的資源，才能在國際舞台上扮演好我們的角色。科技部現在面臨很多挑戰，包括國際局勢的不斷變動，科技以前的領域主要只是學術界，但現在科技要反映對產業的應用，要產生效益，這樣的科技才有價值存在。
陳嘉元指出，疫情期間，科技組一直在增加與台灣之間的聯繫。以前要邀請台灣相關人士來美國會有諸多不便，但現在通過視頻會反而聯繫更加方便，希望今後南加和台灣的合作會更好，有更多的合作方式出現。
陳嘉元強調說：「科技已經不是抽象的冰冷的科技，是大家實際生活中都需要的科技。今後科技的發展將會結合人文，增加醫療照顧、人性關懷，多從人文方面促進科技的完善。」
會上，緯創軟體股份有限公司事業開發處長湯廣佳發言指出，在美台商之間一定要互相幫助，共同拓寬台商在美國市場的發展。在美國要更好地服務台灣人，在台灣也要協助美國公司進駐台灣，做好橋樑的作用。
同行者有科技組秘書梅中楷。台美商會會長劉雅薇，名譽會長吳東昇、汪俊宇、陳柏宇、溫玉玲、許清松、陳慶恩，會務顧問王梅鳳等人，歡迎陳嘉元組長一行來訪。
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