台灣科技助力在美台商 共創美好未來

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元參訪台美商會辦公室。（記者邵敏／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元19日參訪了台美商會辦公室，傳達了現在台灣 新科技的三個主要理念：創新、包容、永續。來自科技、電商、房地產、酒店、能源、醫療等各行業的台美商會成員各抒己見，介紹疫情 一年來各自的行業發展，以及遇到的困難並提出希望，能得到來自台灣科技支持以及在美同行之間的互助。

影音來源:記者邵敏攝影

陳嘉元組長說：「創新當然是科技最基本的元素，包容是指科技要包容不同的族裔文化，而永續是指環境的永續，這也一個非常大的課題。」他說，台灣很小，資源有限，要躍升國際舞台，就是要整合利用有限的資源，才能在國際舞台上扮演好我們的角色。科技部現在面臨很多挑戰，包括國際局勢的不斷變動，科技以前的領域主要只是學術界，但現在科技要反映對產業的應用，要產生效益，這樣的科技才有價值存在。

陳嘉元指出，疫情期間，科技組一直在增加與台灣之間的聯繫。以前要邀請台灣相關人士來美國 會有諸多不便，但現在通過視頻會反而聯繫更加方便，希望今後南加和台灣的合作會更好，有更多的合作方式出現。

陳嘉元強調說：「科技已經不是抽象的冰冷的科技，是大家實際生活中都需要的科技。今後科技的發展將會結合人文，增加醫療照顧、人性關懷，多從人文方面促進科技的完善。」

會上，緯創軟體股份有限公司事業開發處長湯廣佳發言指出，在美台商之間一定要互相幫助，共同拓寬台商在美國市場的發展。在美國要更好地服務台灣人，在台灣也要協助美國公司進駐台灣，做好橋樑的作用。

同行者有科技組秘書梅中楷。台美商會會長劉雅薇，名譽會長吳東昇、汪俊宇、陳柏宇、溫玉玲、許清松、陳慶恩，會務顧問王梅鳳等人，歡迎陳嘉元組長一行來訪。