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國泰銀行捐款100萬 阻擊反亞裔仇恨犯罪

【洛杉磯訊】
國泰銀行旨在改善亞裔金融服務、維護亞裔平等權益。（本報資料圖片）
國泰銀行旨在改善亞裔金融服務、維護亞裔平等權益。（本報資料圖片）

近期美國頻頻發生針對亞太裔的仇恨攻擊和種族歧視事件，各地亞太裔社區首當其衝成為仇恨犯罪的受害者。對此，國泰銀行（Cathay Bank）19日率先宣佈，向國泰銀行基金會捐款100萬美元，用於支持倡導多元化，打擊反亞裔仇恨犯罪行為。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們絕不容忍任何種族歧視及仇恨行為，這與我們立根之本背道而馳。我們深信人人平等，應以公平、包容及接納的態度對待所有人。我們讉責針對亞裔美國人和太平洋島民的暴力事件，並且繼續支持及推動公司、社區及社會的平權工作。」

董事會执行主席鄭家發指出：「我們深信反擊針對亞裔社區的仇視情緒和暴力行為十分重要和完全必要，並且坐言起行。我們通過向促進亞裔美國人福祉和為整體社區提供教育機會的組織捐款，表達我們的支持。」

國泰銀行基金會一直在支持阻擊針對亞裔仇恨犯罪和言論的前線組織，包括Rising Sun Center for Opportunity、Asian Americans Advancing Justice、National Asian American Coalition、National Diversity Coalition、Pacific Asian Consortium in Employment（PACE）、Asian Pacific Community Fund、Center for Asian Americans United for Self-Empowerment（CAUSE）、Vermont Slauson EDC及East Bay Asian Local Development Corp（EBALDC）。這次100萬美元捐款將用於支持同類型組織，繼續履行維護亞裔平等權益、反對種族歧視的職責和工作。

國泰銀行創立於1962年，旨在改善當時亞裔社區難以獲得金融服務的困境。此後，該銀行一直致力於為客户、員工及社區創造更多機會。未來將繼續為本地社區及有需要人群提供捐款和義工服務，支持教育、廉租房、商業的發展，以及健保和安全措施的落實。

亞裔 種族歧視 美國

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