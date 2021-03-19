Real Water鹼性離子水恐致肝炎下架 Costco有賣

Real Water宣布回收旗下產品。（Real Water網站）

拉斯維加斯工廠所生產的Real Water鹼性離子水，因為有導致肝臟發炎的疑慮，因此廠商已經宣布全面下架回收。Real Water一直自稱是富含礦物質的鹼性水，而且飽含富離子，是市面上最健康的水，因此在內華達、亞利桑那、新墨西哥 、猶他州，以及大洛杉磯地區的Sprouts、Whole Foods、Costco都能買到，業者也能配送到府。

不過除了鹽湖城一家人因為飲用Real Water感染肝炎並提告外，業者所宣稱的pH 8.0鹼性水，事實上也只是拉斯維加斯當地的自來水，本來的pH值也就達7.8。因此，同時還有針對不實廣告、蓄意不作為與詐騙行銷的民事訴訟正在進行。

南內華達衛生局16日公告，自2020年11月以來，當地已經發現5起因為飲用Real Water而導致的非病毒感染急性肝炎，這5位兒童分別來自4個不同家庭，「至今，能夠發現的共通點只有都在飲用Real Water」。另外還有6位民眾的致病原因還在調查。聯邦食藥局（FDA ）已經發出警示，要民眾、餐廳、店家，不要飲用、煮食、提供或販賣Real Water。

另外在鹽湖城的訟案部分，律師肯普（Will Kemp）表示，他的委託人包括黎恩夫婦（Emely and Christopher Wren）與2歲兒子，只有不喝Real Water的女兒倖免於難。病情最嚴重的兒子甚至得換肝，因此肯普不平地說，Real Water根本不是最好的水，而是最差的水。

非病毒急性肝炎多半源自接觸到有毒物質、自體免疫不良或飲酒過度。症狀包括發燒、疲倦、食欲不振、噁心、嘔吐、上腹疼痛，排泄異常、關節痛與黃疸。Real Water的老闆、曾任內華達州眾議員 的瓊斯（Brent Jones）­17日表示，將全面停售並回收產品，並配合FDA妥善處理。