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橙縣反仇恨亞裔發佈會 發出聲音不做旁觀者

蕭迪玉
亞美老人服務中心執行主任王頌茹呼籲社區協助亞裔對抗仇恨犯罪。（本報記者/攝影）
亞美老人服務中心執行主任王頌茹呼籲社區協助亞裔對抗仇恨犯罪。（本報記者/攝影）

爾灣市訊】爾灣市政府19日與橙縣多個社區組織舉行反仇恨亞裔新聞發佈會，呼籲全民加入反仇恨亞裔的行動，不要成為沉默的旁觀者。

在爾灣市成長的華裔議員郭正明發言時指出，記得小時候同住的祖母幾乎每天都會走路到附近超市買新鮮蔬果，有時候走累了就坐在路旁住家的前院休息，被開車路過的鄰居看到，會順道載她一程。居民不分族裔互相照顧，這是爾灣老居民共同的體驗。

然而即使是在族裔多元化的爾灣市，最近仍然出現仇恨亞裔的案例，一位韓裔律師指出，住在爾灣一個亞裔家庭被尾隨回家，男主人在自家車道上遭受攻擊的案件，令人難以置信。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，一年前當新冠疫情開始擴散之際，亞裔老人都非常驚恐，一方面擔心被病毒傳染，還要面對仇視亞裔的情緒。亞裔社區的婦女及老人成為種族偏見者下手的目標，他們需要社區的幫助，當大家看到仇視亞裔的行為，立即拿出手機記錄或是打電話報警，一起遏止仇恨亞裔的犯罪行為。

爾灣市政府最近在市府網站上新增了多語言的仇恨犯罪報案熱線，鼓勵居民勇於報案，協助警方積極偵辦仇恨亞裔的犯罪案。

關注反亞裔仇恨犯罪，許多居民舉著支持亞裔的標語到場。（本報記者/攝影）
關注反亞裔仇恨犯罪，許多居民舉著支持亞裔的標語到場。（本報記者/攝影）

亞裔 爾灣 韓裔

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