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全美亞裔遊行齊動員 這個周末走上街頭 你不孤單

洛杉磯訊
20日上午9時45分奧克蘭的1002 webster st 上有一場示威集會。（讀者提供）
20日上午9時45分奧克蘭的1002 webster st 上有一場示威集會。（讀者提供）

自疫情以來，在全美已發生3千多起針對亞裔的暴力仇恨犯罪，近期類似案件更是在各地頻傳。許多亞太裔忍無可忍，紛紛發起針對反亞裔暴力事件的示威抗議。本周末20日、21日，包括南加在內，全美各華人聚居地將有多場亞裔示威集會，邀請民眾一起參與，為亞裔族群發聲。

21日12時至下午2時在鑽食吧與Grand大道上有一場示威集會。（讀者提供）
21日12時至下午2時在鑽食吧與Grand大道上有一場示威集會。（讀者提供）

21日中午12時至下午2時。在鑽石吧的鑽石吧大道與Grand大街路口，將有民眾示威集會。這次活動是由stopaapihate.org組織舉辦，該組織於北加州創立，活動組織者網站http://stopaapihate.org。核桃市華人協會會長Lucy楊表示，一些華協理事以及核桃學區教委和社團領袖都會參加。此外，包含非裔美國人及其他族裔的人士也將到場支持亞裔族群，決不莫視這些仇恨犯罪。

她說，亞裔不能做「啞裔」，面對不斷出現的針對亞裔族群暴力案件，整個美國的亞裔群體應該組織起來，讓社會聽到我們的抗議，也讓不同族裔了解亞裔對社會的貢獻和想要促進社區融合的心聲。

另外在北加州奧克蘭市，本周六20日上午9時45分，在webster街1002號的商業廣場將有抗議機會，布里斯班市布里斯班社區公園同日下午4時將舉辦抗議遊行。在德州休士頓市，20日（周六）下午5時Bellaire大道11122號廣場將有亞裔組織集會，以悼念最近在亞特蘭大被殘忍槍殺的6位亞洲婦女，譴責針對亞裔的仇恨犯罪。

20日下午4時在布里斯班社區公園有一場抗議活動。（讀者提供）
20日下午4時在布里斯班社區公園有一場抗議活動。（讀者提供）

亞裔 加州 美國

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