橙縣男子在竊取汽車催化轉換器時 千斤頂故障被車壓死

洛縣警局發現，汽車催化轉換器盜竊案與去年相比急劇增加400%。（洛縣警局提供）

橙縣安那罕警方（Anaheim）17日公佈，一名涉嫌竊取汽車 催化轉換器（catalytic converter） 的男子被墜落的汽車壓死。警方認為，催化轉換器是針對性的，因為它們含有貴金屬，可以將其報廢並出售以快速賺錢。

安那罕警局警佐Shane Carringer表示，警方17日早6時30分接到舉報，案發地點位於Placentia街北1600號街區。這名男子顯然正在偷催化轉換器，但由於千斤頂出故障，可能將這名盜竊嫌犯小偷壓死。Carringer表示，這輛汽車是當地一家企業的財產，是一名僱員在車底下發現死者。警方不確定該男子的屍體在那裡有多久，有關這名男子的身分信息暫未公布。

在事發地點的綜合大樓工作的Sean Harp表示，他於早上6點進入辦公室，當時一個「非常瘋狂」的人進來告訴他，他在一輛豐田 汽車車底發現一個死人，於是他們撥打911報警。Harp對主流媒體表示，很明顯，他被壓死了。

Harp表示，一個小的剪式千斤頂似乎沒有固定好，他還看到一個工具袋，車旁有一個無線的Sawzall工具袋。Harp表示，這確實表明有人來到車底，切斷汽車零件，盜竊後出售。最近幾周以來，該物業發生許多催化轉換器盜竊案。

附近汽車修理廠男子Juan表示，大約兩個星期前，有兩個汽車尾氣排放控制裝置從他的機械車間被盜，這種盜竊行為令人擔憂。Juan估計，儘管不同的車輛可以產生其他數量的收益，但盜賊可以通過盜竊每輛汽車的催化轉換器賺取約200元。

洛縣 警局一位官員上周告訴主流媒體KTLA，第一代豐田普銳斯（Toyata Prius）是針對性更強的汽車之一。這可能是由於其催化轉換器含有更多的貴金屬。據警方稱，該地區最近發生的此類盜竊案急劇增加，包括洛縣在內，該數字去年比2019年飆升400％。