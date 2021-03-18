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灰鯨不幸擱淺洛杉磯海邊 三小時後脫水死亡

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣消防局救生員組的成員遙望那隻灰鯨。（LACoFD Lifeguards推特下載）
洛杉磯縣消防局救生員組的成員遙望那隻灰鯨。（LACoFD Lifeguards推特下載）

一頭灰鯨周三下午在洛杉磯的多克威勒（Dockweiler）海灘附近擱淺數小時後，脫水死亡。

擱淺的鯨魚是在17日下午4點左右，在多克威勒海灘北端的瑪利那岱瑞以南附近被發現的。晚上7時半左右，救生人員宣布鯨魚死亡。

洛杉磯縣消防局海洋救生專家波諾·巴恩斯表示，這頭灰鯨大約25呎長。這種大小和長度的鯨魚通常重約2000磅，但當天擱淺的鯨魚營養相當不良，體型和重量都小很多。

海洋動物救援組織17日下午與縣消防局及其救生員部門合作，一度制定評估動物的計劃，看看是否能夠為這頭鯨魚做些什麽。巴恩斯表示，根據國家海洋漁業局指示，大型海洋動物在海灘上擱淺，最好還是希望它們能夠自己回到海洋中，因爲如果人類將它們强行拖入海洋，很可能會對動物造成更大傷害。

救生隊和海洋動物救援人員17日曾計劃整晚與鯨魚一起留在現場，希望鯨魚能獨自回到更深的水中。不幸的是鯨魚在上岸數小時後被確定死亡，這頭灰鯨周四上午從海灘被運走。

海洋動物救援組織主席彼得·沃勒斯坦為鯨魚死亡感到遺憾，他表示，這頭錯誤上岸的鯨魚看起來情況非常糟糕，但當時也只能等待上級部門指示，救生人員的手脚完全被綁住不能作爲。他估計這頭鯨魚大概只有一至兩歲。

巴恩斯說，包括鯨魚和海豚等鯨目動物擱淺在洛杉磯地區周邊海灘並不罕見，但任何擱淺在海灘上的鯨魚都令人擔心。

沃勒斯坦表示，目前正是鯨魚從南向北遷徙期間，很多年輕的鯨魚喜歡沿著靠近海岸地區衝浪線周邊活動，因爲這些年輕鯨魚喜歡淺水，除了玩耍，還可以在近海找到食物，這些對它們來説本來是很自然的事情，但也可能因此擱淺海灘，威脅自己的生命。

專家說，灰鯨近年太平洋海岸的海灘上不斷受到挑戰，根據美國國家海洋和大氣管理局的數據，從2019年初到2021年1月，估計有386頭灰鯨擱淺在從墨西哥到加拿大的海岸上，部分鯨魚因無法及時回到海洋，脫水死亡。

洛杉磯 美國 墨西哥

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