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聯邦急難管理局將為新冠死亡者補助喪葬費

記者丁曙／綜合報導
家屬在帳篷外告別往生者。（視頻截圖）
家屬在帳篷外告別往生者。（視頻截圖）

聯邦急難管理局（FEMA）18日在其官網發布了新冠病毒（COVID-19）救濟新項目「喪葬費用補助」（funeral assistance）。

聯邦急難管理局將提供20億元專用款項支援個人和家庭，用於補償他們在2020年1月20日至12月31日之間支付、與COVID-19相關的喪葬費用。

喪葬費用補助款來自聯邦「冠狀病毒應對和救濟補充撥款法案」（CARES）。FEMA將建立喪葬援助計劃，並與各個團體合作幫助社區和家庭，將向潛在的申請人發布最終指南，並提示他們收集和保存COVID-19葬禮費用的單據和文件。

據FEMA網站介紹，獲得喪葬補助金必須滿足以下條件：死亡地點必須在美國境內，死亡證明必須說明死因為COVID-19。申請者必須是因為在2020年1月20日之後產生喪葬費用的美國公民或合法居留外國人，但死者不要求是美國公民或合法的外國人。

從4月開始，FEMA將開始接受申請。建議申請人保留並收集文件。信息類型應包括：正式死亡證明書，死亡直接或間接原因是COVID-19；死亡發生在美國（包括海外領地）和哥倫比亞特區；喪葬費用文件（如收據、殯儀館合同等）應包括申請人的姓名，死者的姓名，費用金額以及發生日期等。

如果有資格獲得喪葬補助費，申請人將通過郵件收到支票，或通過直接存款獲得資金，取決於在申請補助時的選項。詳情可登錄聯邦緊急事務管理局官網https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance。

死者焚化場和運屍車。（視頻截圖）
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