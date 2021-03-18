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安大略爆炸案毀80屋 100戶撤離

記者楊青／安大略報導
警方17日上午對安大略爆炸現場附近的多個街區展開地毯式搜索。（記者楊青／攝影）
警方17日上午對安大略爆炸現場附近的多個街區展開地毯式搜索。（記者楊青／攝影）

16日下午發生在安大略市（Ontario）居民區的煙花爆炸案，聯邦、縣和當地警方17日從清晨展開地毯式調查。警方稱，至少80棟房子在此次爆炸事件中不同程度受損，因擔心還有後續爆炸，警方强迫附近地區100戶居民連夜撤離家園，暫時前往避難所避難，至17日傍晚，警方仍在現場附近搜證，驗屍官尚未進場驗屍。

影音來源：記者楊青

安大略市及洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣警察局及消防局、聯邦調查局和聯邦烟酒槍械管理局的探員，17日清晨聯合調查本案，警方同時派出20多名專家組成的排爆小組，評估爆炸現場的後續引爆可能，同時對爆炸現場周邊社區進行地毯式搜索，包括一一檢查周邊數個街區住家的前後庭院、草坪和屋頂，到下午5時，警方和驗屍官尚未進入爆炸現場，原因是裏面的爆炸物仍有可能繼續爆炸。

安大略警察局長Michael Lorenz表示，16日爆炸案的破壞力超過警方預計，除了當天下午1點左右第一次大爆炸後，在之後的數小時内又發生兩次較大規模的爆炸，以及數次很小規模的爆炸。到目前爲止，警方在爆炸現場附近搜集到燃燒過的煙花粉末和子彈頭。

安大略消防局長Ray Gayk 表示，估計爆炸現場存有大量的商業煙花，非常擔心還有沒有完全引爆的易燃品，因此非常謹慎，包括警方調查人員，在未確保安全的情況下都不會進入現場。

爆炸案16日下午1時左右發生在當地445 Maple街兩棟民宅，造成兩人死亡。發生爆炸的兩棟民宅為前後屋，爆炸發出巨大聲音，强大的衝擊波衝掉房頂，火光熊熊，巨大的蘑菇雲遠在橙縣的安那罕都看得到。初步調查，兩名死者分別為20歲Cesar Paez-Vasquez和38歲的Alex Paez，關係是堂兄弟。由於驗屍官尚未進入現場驗明正身，所以目前警方稱兩人為失蹤人口。不過根據相關資訊，兩人正是爆炸地址的居民，爆炸發生至今，兩人音訊全無。

安大略市6日下午發生的煙花爆炸案，造成兩人當場死亡，80房屋不同程度受損。由於現...
安大略市6日下午發生的煙花爆炸案，造成兩人當場死亡，80房屋不同程度受損。由於現場存放大量商業煙花，第一次大爆炸後數小時内有多次發生爆炸。（李先生提供）
警方17日下午通報調查情況。（記者楊青／攝影）
警方17日下午通報調查情況。（記者楊青／攝影）
警方17日上午對安大略爆炸現場附近的多個街區展開地毯式搜索。（記者楊青／攝影）
警方17日上午對安大略爆炸現場附近的多個街區展開地毯式搜索。（記者楊青／攝影）
安大略市西Maple街440號街區兩棟前後屋民房16日下午發生的煙花爆炸案，造成...
安大略市西Maple街440號街區兩棟前後屋民房16日下午發生的煙花爆炸案，造成兩人當場死亡，80棟房屋不同程度受損。由於現場存放大量商業煙花，第一次大爆炸後數小時内有多次發生爆炸。（李先生提供）
安大略16日的爆炸案造成附近社區至少80棟房子不同程度受損，100個家庭撤離避難...
安大略16日的爆炸案造成附近社區至少80棟房子不同程度受損，100個家庭撤離避難。（記者楊青／攝影）
安大略16日的爆炸案造成附近社區至少80棟房子不同程度受損，100個家庭撤離避難...
安大略16日的爆炸案造成附近社區至少80棟房子不同程度受損，100個家庭撤離避難。（記者楊青╱攝影）
警方17日下午仍然封鎖爆炸現場。（記者楊青／攝影）
警方17日下午仍然封鎖爆炸現場。（記者楊青／攝影）

警察 洛杉磯 橙縣

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