亞特蘭大屠殺案 聯邦參議員范士丹、加州城市聯盟譴責

民眾在「楊氏亞洲按摩店」門外獻上花籃哀悼無辜死難者。(美聯社)

亞特蘭大16日傍晚發生三起按摩院槍擊事件，八名死者中有六名亞裔 女性包括兩名華女震撼全國。加州 聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、加州城市聯盟亞太裔黨團（The League of California Cities API Caucus）發表聲明，強烈譴責兇手屠殺亞裔婦女。

范士丹指出，在喬治亞州（Georgia）發生的槍擊事件令人悲傷，槍枝暴力繼續困擾著國家。儘管槍手聲稱槍擊事件不受種族因素影響，但是人們依然擔憂這是又一起仇恨犯罪 事件。她強調，八人被殺其中六人是亞裔婦女，當下針對亞裔的仇恨犯罪案例激增，種族主義可能成為槍手作案動機。所有人都必須譴責在任何地方發現仇恨的行為。

據「制止反亞裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate）的數據，去年有3800例針對亞裔的仇恨事件。同樣，FBI自1990年代開始收集數據以來，記錄了與仇恨相關的最多案件。在疫情大流行期間，槍枝銷售猛增，去年3月賣出大約200萬支槍，創下了單月第二多的紀錄。在亞特蘭大按摩店發生的是又一起可悲的暴力事件，只要很容易獲得致命的槍枝，人們就將繼續在這個國家看到暴力。

加州城市聯盟亞太裔黨團發表聲明，對於在亞特蘭大發生的毫無意義的大屠殺深感悲哀，八位死者中有六人是亞裔。亞裔黨團主席盛濤（Sheng Thao，譯音）說，對於受害者、她們的家人和亞裔社區來說，這是一起無法想像的悲劇。聯盟聲援所有遭受無意義暴力之害的人們，並提醒民眾要警惕反亞裔動機的攻擊事件仍在持續中。他強調，新冠病毒並不是大流行期間唯一傳播的病毒，恐懼和偏執也在成長，必須制止其發展。聯盟鼓勵任何人看到或成為這些無意義攻擊的受害者，報告給「制止反亞裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate Center）。