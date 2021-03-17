擴大南加華人區醫療服務：美以美或併入南加大醫學院

位於亞凱迪亞的美以美醫院有可能將併入南加大凱克醫學院。（美以美醫院官網）

南加州大學凱克醫學院（Keck Medicine of USC）以及南加美以美醫院（Methodist Hospital ）17日宣布，雙方正在商討達成聯盟附屬關係，以擴大在洛杉磯縣聖蓋博 谷地區的醫療服務；聖蓋博谷是南加華人居民的密集區

據城市新聞社（CNS）報導，附屬關係將使美以美醫院成為南加大 凱克醫學院的臨床機構，為亞凱迪亞 市及整個周邊地區的醫療服務增長和投資創造新的機會。

南加大凱克醫學院臨時首席執行官Rodney Hanners說，美以美醫院在聖蓋博谷地區提供優質醫護的悠久歷史，有潛力成為強大的合作夥伴。附屬關係不僅可以補充該醫學院在亞凱迪亞的現有部署，還可以給提升該醫學院整個網絡提供機會，他很高興進一步探索這一結盟的可能性。

目前這兩個組織已經簽署了意向書，並正在進入盡職調查期間，以充分探索附屬關係的詳細信息。在接下來的幾個月，兩個組織的高管以及其他主要利益相關者將進行會談，以最終確定具有約束力的協議的條款。

美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman表示，像美以美這樣的醫院，主要專注於在不斷變化的環境中，如何最好地為患者提供醫療服務，該院一直是世代患者值得信賴的醫療保健提供者。達成附屬關係是一個很好的機會，可以確保該院保持良好地位，可以滿足子孫後代的醫療保健需求。