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南加各界華洋人士齊聚 譴責仇視亞裔行為

記者王若然／洛杉磯報導
來自各城市政治官員，各界人權組織17日齊聚洛杉磯市中心，譴責近來在新冠疫情中掀起的仇視亞太裔行為。（記者王若然／攝影）
來自各城市政治官員，各界人權組織17日齊聚洛杉磯市中心，譴責近來在新冠疫情中掀起的仇視亞太裔行為。（記者王若然／攝影）

來自各城市政治官員，各界人權組織17日齊聚洛杉磯市中心，譴責近來在新冠疫情中掀起的仇視亞太裔行為。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗斯（Hilda Solis）在會上要求大家為亞特蘭大三家按摩院槍擊案受害人默哀，該槍擊案中多數受害人為亞裔女性。蘇麗斯說，「我為昨晚在喬治亞州逝去的生命默哀，不管發生了什麼，這是對我們所有人的攻擊，這太糟糕了。」她說，在比例上，亞裔女性被攻擊的更多，比歷史上任何時候都多。

當天到場的人權組織包括亞美公義促進中心（Asian-Americans Advancing Justice LA ），Coalition for Humane Immigrant Rights， the Muslim Public Affairs Council，The Los Angeles LGBT Center，此外還有知名社會正義推動者James Lawson，人權律師Connie Rice等。

洛縣政府本月初發布數據統計，近日針對亞太裔的攻擊事件比以往多了兩倍，「Stop AAPI」組織數據顯示在2020年3月到今年2月，有3795起歧視亞裔的事件發生，並表示，這只是實際發生歧視亞裔事件的一小部分。

亞裔 歧視 洛杉磯

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