畫面暴力! 南加警局兩起警匪槍戰大公開

河濱縣警局公佈警員開槍案的監控影片。圖為警員朝嫌犯Jehlani Black開槍。（河濱縣警局提供）

南加 河濱縣（Riverside）警局16日公佈兩起警員開槍案的監控影片。一起案件是丈夫涉嫌持槍攻擊妻子，但遭警方擊傷逮捕；另一起案件，19歲青年嫌犯在塗鴉商戶過程中，被警方追捕並掏槍，後遭警員擊斃。

19歲的Jehlani Black，3月9日與兩名同夥塗鴉河濱市Iowa大道3700號附近的商戶。有民眾發現後嘗試大聲喝阻，但Black轉身並掏槍嚇跑該民眾。這名目擊者逃跑後立即撥打911，警員趕到現場後，三名嫌犯四下逃竄。

警方公佈的監控錄像顯示，一名警員在附近的金屬欄杆下找到藏匿的Black，在為他帶手銬時，Black突然轉身且右手持槍。警員則大叫讓Black趴下、放下槍的同時，朝他連開兩槍。急救人員雖為其進行搶救，但Black仍傷重不治。

另一起案件發生在1月29日，河濱縣警局轄區內的Thousand Palms市Washington街39000號附近的一處商戶報警，業主稱她的丈夫持突擊步槍前來，並試圖傷害她。

警方趕到現場後，發現坐在紅色Ford皮卡內的男嫌。警員請他下車時，男嫌突然倒車逃跑，警匪大追逐隨即發生。嫌犯駕車逃跑過程中，在48大道 與Jefferson街附近與其他車輛相撞，並拔槍與警員互射。在槍戰過程中，嫌犯被警擊中並最終放棄抵抗。案件中沒有其他平民受傷，嫌犯經過救治已性命無虞。