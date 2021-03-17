我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞城槍手動機未明確 拜登：針對亞裔暴行令人不安

參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表

南加內陸安大略機場增加國內航線

啟鉻╱安大略綜合報導
美國航空增加自安大略機場至國內兩個城市航班。（ONT）
美國航空增加自安大略機場至國內兩個城市航班。（ONT）

安大略國際機場（ONT）宣布，包括美國航空公司（American Arilines）在內的多家航空公司，增加經停ONT的新航線或航班數量。

美國航空公司5月6日起，增加從ONT飛往北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)Charlotte Douglas國際機場的航班，乘客可中轉到多個城市。已經開始售票，時間是晚9時45分起飛，返程航班到達時間是晚8時24分。

自2020年3月至2021年3月初，從內陸帝國機場進出旅客減少近一半。這次美航在ONT增加國內航班，說明今年春季及夏季飛往國內目的地的旅客人數正逐漸穩定回升。同時，美航也將增加自ONT飛往芝加哥O'Hare國際機場每周兩次航班，於8月開始實施。

ONT機場執行總裁瑟普（Mark Thorpe）表示，對於美航表現出對安大略國際機場的信心，感到非常鼓舞，疫情期間機場就已著手準備，迎接將來航班恢復與服務正常化。

此外，ONT將於3月17日（周三）增加由夏威夷航空飛往檀香山的航班。該航班每周五天飛往夏威夷，該公司將從夏季開始，將航班頻次提高至每周七天。

邊疆航空（Frontier Airlines）2月至5月，增加ONT至國內七個城市的航班。另一總部位於哥倫比亞的Avianca Airlines，於今年夏季開放直飛薩爾瓦多的航線，這也是從安大略國際機場首次直達中美洲地區的航班。

機場 美國 夏威夷

上一則

家人想幫他未果 絕望時叫來警察 卻因手執刀被擊斃

延伸閱讀

美境內旅遊復甦

美境內旅遊復甦
囤放煙花釀災 安大略民宅爆炸 2死多傷

囤放煙花釀災 安大略民宅爆炸 2死多傷
沙塵暴來襲 敦煌莫高窟暫停開放

沙塵暴來襲 敦煌莫高窟暫停開放
南加安大略驚傳爆炸聲 濃煙騰起 房屋受損

南加安大略驚傳爆炸聲 濃煙騰起 房屋受損
雷根、杜勒斯機場推新冠快檢 提供2種檢測

雷根、杜勒斯機場推新冠快檢 提供2種檢測
世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？

世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
因一字之差，趙婷被推向舆論深淵。（Getty Images）

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

2021-03-10 21:17
住在猶他州奧格登的39歲婦人凱西狄‧庫瑞爾接受第二劑莫德納疫苗四天後死亡。（KUTV）

世界晚報／中年婦人打疫苗後肝衰竭 30小時即宣告不治

2021-03-11 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮
仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治
亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰
剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡