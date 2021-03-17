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家人想幫他未果 絕望時叫來警察 卻因手執刀被擊斃

啟鉻╱綜合報導
東洛杉磯男子遭警方擊斃，死者家屬後悔尋警幫助。（FOX11)
東洛杉磯男子遭警方擊斃，死者家屬後悔尋警幫助。（FOX11)

洛杉磯縣警局近日受到東洛杉磯一家居民指控，居民聲稱他們在絕望時撥打警方電話求助，結果是自己親人倒在警察槍口下喪生。

據福斯電視台（FOX11）報導，這起槍擊案發生在14日（周日）午後2時許，有目擊者用手機錄下整個過程。據稱的受害者是35歲男子奧達茲（David Ordaz Jr. ），他是三個孩子的父親，患有長期抑鬱症。事發前出現自殺傾向，他的姊姊前來幫助。姊姊說，她開車與弟弟奧達茲到當地醫院，但弟弟卻不敢離開汽車。於是她返回弟弟在東洛杉磯的住處，並撥打電話向縣警局求助。

她告訴FOX11記者，她非常後悔向警方求助。在手機錄製視頻中，看到奧達茲右手持刀，站在住家附近的人行道上。姊姊表示，當時奧達茲被數名警員包圍，家人也一再懇求奧達茲將刀丟掉。

洛縣警局表示，奧達茲拒絕服從警方命令，警方為避免意外，首先向對方發射非致命電擊彈，隨後視頻顯示奧達茲有絆倒或要逃跑，這時警員向他開槍，受害者身中數發子彈。35歲的奧達茲撲倒在地上。送醫後宣布不治。

他姊姊在接受FOX11採訪時表示，醫生說奧達茲死亡或與子彈擊中心臟有關。她確信警方過度使用武力，並諮詢相關律師。洛縣警局也表示，對這起槍擊案正在調查中。

洛杉磯 洛縣 手機

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