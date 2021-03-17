17日聖派翠克節 南加執法機構加強執法：尋找放縱駕駛

執法人員在17日對南加州道路進行密切監視，尋找在節日放縱的駕駛者，以維護交通安全。（Getty Images）

17日是一年一度的「聖派翠克節」（St. Patrick's Day），執法人員在17日對南加州 道路進行密切監視，尋找在節日放縱的駕駛者，以維護交通安全。

加州公路巡警主任Amanda Ray表示，該機構致力維持和保證所有加州人的安全，提醒民眾要係好安全帶，放慢速度，不要分心或疲勞駕駛。如果民眾選擇慶祝節日，請一定要指定清醒的駕駛員駕車或做其他安排以確保回家安全。

Ray指出，酒精並不是唯一一種可能在這種影響下導致駕車逮捕的物質。大麻，處方藥和違禁藥物都可能導致駕駛障礙。

艾爾蒙地 警局局長長David Reynoso表示，不要做出錯誤的選擇，並允許自己在開車時混合酒精或毒品 。一個受影響駕駛的司機可能會永久地改變許多人的生活。包括艾爾蒙地警局在內，整個洛杉磯縣的執法機構都將尋找有障礙駕駛者。

根據國家公路運輸安全管理局（National Highway Transportation Safety Administration）的數據，2020年全美在「聖派翠克節」共發生327起與酒精有關的致命交通事故。而加州公路巡警去年在「聖派翠克節」逮捕67名涉嫌在毒品或酒精影響下駕駛的人。根據數據顯示，與酒精或毒品有關的撞車事故導致31人受傷。

公眾如果懷疑駕駛員受影響，可以致電911幫助保持道路安全。舉報者應準備提供車輛的描述，位置，車牌號和行駛方向。