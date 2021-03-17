南加橙縣交通局計劃花4億7400元擴寬55號公路

橙縣交通局計劃擴寬55號公路，平衡附近街道的交通流量。（取自橙縣交通運輸管理局官網）

橙縣 交通局日前宣佈將擴寬55號高速公路，這項為期四年，耗資約4億7400元的項目預計明年中動工。交通局官員表示，這項工作付諸實施，可以將旅行時間縮短至每英里一分鐘，並平衡附近街道的交通流量。

該計劃一部分資金是來自「M提案」（Measure M）提高銷售稅獲得的資金，重點用於改善交通運輸，以及州和聯邦政府的資金，該計劃已經進行近十年的規劃。橙縣交通局還表明，最新一筆1億4000萬元資金是在去年12月從加州 運輸委員會獲得，成為該項目前進的重大推力。

為了減輕南北連接線的擁擠，55號高速公路的拓寬項目主要集中在約四英里的路段，將在每個方向增加一條通用車道（general-purpose lane）和一個共乘車道（carpool lane），以及輔助車道以緩解進出該車道的交通。

橙縣交通局發言人Eric Carpenter表示，與正在進行的405號高速公路拓寬項目不同，現有和新增的共乘車道不會變成收費路段。

交通局官員表示，該項目將大大改善高速公路上的機動性，增加工作機會和醫療設施，與約翰韋恩機場（John Wayne Airport）及橙縣周邊地區各種教育 設施的機會。

該機構估計，這項工作將減少擁堵達41％，每年可節省180萬元的事故成本，以及其他省錢的好處。拓寬的高速公路還有望改善貨運的流動性，簡化與5號，405號以及91號高速公路的連接。

橙縣交通局已經完成該項目的設計，而將領導施工階段的加州交通處（Caltrans）計劃在今年下半年公佈施工合同。該項目已獲得全部資金，並且正在按計劃進行。