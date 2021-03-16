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亞特蘭大按摩院接連槍擊 已7死 4人為亞裔女

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

記者王全秀子／洛杉磯報導
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

兩名剛剛大學畢業的華裔女子，日前晚間在洛杉磯縣雷克伍（Lakewood）過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡，對她們的家庭和親人造成沉重打擊。案件細節及案發原因目前有待警方進一步調查。據悉兩名受害者在中國大陸的父母正在趕來美國處理後事，親友懷疑與歧視亞裔仇恨犯罪有關，但未獲警方證實。

兩名受害女子分別叫Christine和Isabelle，均為24歲。Christine的阿姨Annie表示，案發地點位於Bloomfield路和Lemming街交界處，12日晚8時40分左右，Christine和一名女性友人在住家附近過馬路時被撞，據現場目擊者稱，駕駛者非常魯莽，撞上兩名受害者後並未立即停車，而是把受害者拖行大約100米後才停下，華女Isabelle當場死亡，Christine雖被送往附近醫院搶救，但傷重不治。

Annie表示，她不清楚這起車禍是否與仇恨犯罪有關，但因近來全美歧視亞裔情緒高漲，多地發生不同程度的歧視事件，加上聽說肇事者非常魯莽，她不排除仇恨犯罪的懷疑。Annie認為，當前許多民眾對亞裔持負面態度，她希望把受害經歷講出來，而不是保持沉默，尋求更多目擊者。

有關涉仇恨犯罪的猜測，尚未得到警方證實。本報記者16日與負責調查此案的洛縣警局雷克伍分局聯絡，值班警員表示，因涉及交通事故，目前仍處於調查初級階段，暫時無法透露更多細節，案件已轉至交通事故調查部門處理。交通事故調查部門16日未接聽電話，本報記者已留言，截至發稿時，暫未得到回覆。

據現場目擊者稱，肇事車中共有兩名成人一個小孩，肇事車主撞到受害者後沒有馬上施救。也有附近鄰居表示，事故發生地處居民區，照理說車速不會太快，因此不知道當時肇事車主是否涉及受影響駕駛（DUI）。

據悉，兩名華女都才24歲，都是獨生子女，對其父母來說，這起事故無疑是沉重打擊。受害者Christine的親友日前在募款網站「GoFundMe」發起募捐，目標金額為5萬元，截至16日已募得1萬多元。

GoFundMe網站：https://www.gofundme.com/f/support-christines-funeral-expenses?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet。

更多詳情請看3月17日洛杉磯世界日報地方版新聞。

案發地點在雷克伍得市Bloomfield路和Lemming街交界處。（Annie...
案發地點在雷克伍得市Bloomfield路和Lemming街交界處。（Annie提供）

仇恨犯罪 亞裔 歧視

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