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洛杉磯市府將在疫情後 僱傭、提拔更多女性職員

洛杉磯訊
洛市市議會投票制定計劃，將僱傭、提拔更多女性職員。（洛杉磯市府官網）
洛市市議會投票制定計劃，將僱傭、提拔更多女性職員。（洛杉磯市府官網）

為彌合城市勞動力中性別薪水差距，洛杉磯市議會16日投票通過一項計劃，市人事部將在人際關係委員會和婦女地位委員會的協助下，改善市政府對於「非兩性」（nonbinary）和女性的僱用、晉升及收入。

洛杉磯市將成立一個由市府官員、社區和勞工合作夥伴組成的工作組，設計明確方案，幫助婦女和「非兩性」者能參與不同工作類型，並獲得平等晉昇機會。

市議會還通過一項決議，將成立工作組製定「媽媽的馬歇爾計劃」，以敦促國會和總統拜登通過立法支持婦女獲得權益。包括對母親無償勞動的補助及可負擔育兒福利等。

洛市主計長Ron Galperin在去年8月分別致信市長賈西提（Eric Garcetti），市檢察官Mike Feuer和市議會成員，建議他們採取上述行動。Galperin指出，美國人口普查局研究發現，男性賺一美元，但女性只能賺82分，洛杉磯的勞動力薪酬差距更大，在市府工作的女性平均收入僅佔男性收入的76％。該辦公室2019年共支付8億8400萬元加班費，女性僅佔其中的9%。並且在洛杉磯市府收入最高的前100名雇員中，女性只有兩人。

洛杉磯市議會三名女性市議員之一的Nury Martinez在16日投票前表示，洛杉磯市需要做得更好，已確保能招聘、培訓和提拔更多的女性。如果不採取行動解決這些差距，新冠疫情可能會使這些統計數字更加糟糕。雖然他們目前暫停招聘，但洛市仍需實施主計長的建議，並準備在疫情結束後，僱用更多女性。

洛杉磯 疫情 投票

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