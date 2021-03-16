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影╱加州議會亞裔黨團譴責反亞裔仇恨犯罪

記者丁曙／洛杉磯報導
加州議會亞太裔黨團（本報檔案照）
加州議會亞太裔黨團（本報檔案照）

加州議會亞太裔黨團（APILC）本周發布了一則視頻「制止反亞太裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate），譴責攻擊無辜亞裔美國人的歧視、暴力和仇恨；11位亞裔參眾議員呼籲重視和保護亞裔社區，鼓勵民眾了解並舉報仇恨事件。民主黨全國委員會（DNC）也發表聲明，聲援亞太裔反擊種族歧視

影音：APILC；後製：記者丁曙

在專題視頻中，加州議會亞太裔黨團11位成員集體發聲，全方位多角度地陳述事件的緣起、亞裔美國人成為代罪羔羊、仇恨事件飆升，偏執取代了良知，此種現象再也不能繼續下去了。州議會亞太裔黨團由現任參眾議員組成，來自華、韓、日、菲、印度等亞太裔族群。

加州參議員兼黨團主席潘君達（Richard Pan）表示，這種行為太恐怖了，亞裔民代岂能置身事外！州參議員Dave Min呼籲，亞裔民眾登錄網站「 StopAAPIHate.org」，了解和制止仇恨犯罪。

九位州眾議員輪番發言。羅達倫（Evan Low）指出，自從疫情暴發以來，針對亞裔社區的攻擊事件飆升。Ash Kalra證實，疫情暴發最初三個月，在加州亞裔社區報告了超過800起歧視和仇恨犯罪事件。周本立（Ed Chau）表示，僅在上個月民眾甚至見證了更多的仇恨事件。邱信福（David Chiu）強調，這個時期，老人、婦女、兒童、受到了攻擊成為受害者。Rob Bonta說，情況仍未好轉，受害人是我們的父母、姐妹、兄弟。Alex Lee說，美國的偉大在於多元化和人民。Adrin Nazarian表示，加州人民討厭惡毒的仇恨行為。丁佑立（Phil Ting）號召，堅決反擊這類仇恨犯罪。Al Muratsuchi呼籲「見疑即報」，如果看到仇恨事件立即舉報。

民主黨全國委員會（DNC）聲援亞太裔社區（AAPI）反擊種族歧視和仇恨犯罪，當主席哈里森（Jaime Harrison）、副主席暨聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）和民主黨亞太裔黨團主席梁美琪（Bel Leong-hong）聯合發表聲明指出，譴責針對亞太裔社區的仇恨行為，並對近期持續成長的攻擊行為感到震驚。

他們指出，「作為民主黨人，我們知道多樣性和團結是美國的力量。我們必須大聲疾呼，制止種族主義和仇外心理，敦促政府和執法機構與最近發生的襲擊事件作鬥爭，確保及時舉報肇事者，並且起訴和最大程度追究他們的法律責任。」

他們強調，當美國呈現多樣性以及為所有人爭取平等權益時，國家才會處於最佳狀態。民主黨聲援亞裔美國人的兄弟姐妹，強烈譴責偏執和排外行為。

南加州多族裔民眾在爾灣市府外集會抗議反亞裔仇恨犯罪。（O.C. Lee提供）
南加州多族裔民眾在爾灣市府外集會抗議反亞裔仇恨犯罪。（O.C. Lee提供）
加州一名亞裔老人無故被一名黑人少年推倒。（本報檔案照）
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亞裔 美國 種族歧視

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