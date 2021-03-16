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加州租房紓困計畫 房東可獲80%補償 即日開放申請

記者王若然／洛杉磯報導
加州新冠疫情租房援助計畫（CA Covid-19 Rent Relief）即日起開放申請。（Getty Image）
加州新冠疫情租房援助計畫（CA Covid-19 Rent Relief）即日起開放申請。（Getty Image）

加州新冠疫情租房援助計畫（CA Covid-19 Rent Relief）即日起開放申請，受房租困擾的房東和房客均可申請，根據該項目，其中符合條件的房東可獲得被拖欠房租的80%補償。

加州新冠疫情租房援助計畫來自加州新冠疫情房租舒緩法案（Covid-19 Tenant Relief Act），該項目有聯邦撥款的資金26億元用於幫助房東、房客減緩租金壓力。

不管是房東或房客都可以申請該項目，符合條件的房東可以獲得在2020年4月1日至2021年3月31日期間被拖欠房租的80%補償。但前提是房東同意免除房客20%的房租。

如果房東不願參與加州新冠疫情租房援助計畫，房客可以自行申請這項計畫中對房客的資金援助，標準是房客收入水平是或不到所居住地區中等收入（Area Median Income）的80%。該項收入標準將在房客填寫申請過程中自動被計算出來。符合條件的房客可獲得2020年4月1日至2021年3月31日期間拖欠房租的25%補償。在SB91的法令下，這樣可以保護房客免於被驅逐。

想要申請該計畫的民眾可以撥打免費熱線：833-4302122。有中文接線員講解。也可以到網站https://landlordtenant.dre.ca.gov/index.html 申請。參加申請的房東、房客需要準備不同材料，民眾也可到上述網址查看詳情。

加州州長紐森表示，「對於成千上萬的租客和小企業者，可以看到隧道盡頭有更多曙光。加州有最強的保護租客不受驅逐的法令，從今天開始，我們將為租客和小企業者提供巨大的經濟幫助。」

加州商業、消費者服務和住房局（Business, Consumer Services and Housing Agency）秘書長Lourdes Castro Ramirez說，「有數據統計，加州有約150萬家庭，一線工作者，低收入群體在疫情中拖欠房租。他們有的拖欠了很多房租，而房東也面臨還不上貸款的窘境。加州新冠疫情租房援助計畫將成為房客和房東的生命線，可以幫助他們清除所欠債務，確保經濟復甦在每個社會層面平等地進行著。」

房東 加州 疫情

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