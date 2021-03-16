南加一家人經營人口販運 並威嚇外國婦女在妓院工作

經過五個月人口販運的調查，范杜拉縣（Ventura County)警察局破獲了一個多縣的性交易網，此案有八人被捕。（視頻截圖）

經過五個月人口販運調查，范杜拉縣（Ventura County)警察 局破獲了一個多縣的性交易網，此案有八人被捕，提供色情交易的六個地點已被關閉。

警方表示，這個性交易網絡是由一個位於內陸帝國的家庭經營。范杜拉縣人口販運工作隊的調查人員說，這些公司偽裝成看起來像合法的按摩店和皮膚水療館，但是卻像妓院一樣經營，其中有些是全天候。

調查人員說，嫌犯引誘十名婦女，大多來自墨西哥 ，然後通過暴力和勒索威脅方式迫使她們在妓院里工作。

警探Kathryn Torres表示，販賣人口者總是針對弱勢群體，包括無家可歸的人、有孩子的人，但也許她們除此之外找不到其他工作。特別是現在，隨著疫情的發生，很多人失業了，她們需要錢。

Torres說，該行動包括針對Oxnard、Port Hueneme、Colton、棕櫚泉（Palm Springs）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的妓院。人口販運集團是由一個位於內陸帝國的一個家庭經營。這個家庭的媽媽從一開始就可能是女家長，且是公司負責人，也許隨著時間流逝，她開始把更多的職責分配給她的兄弟姐妹。

調查人員說，這個媽媽是住在Colton47歲的Olga Paredes。她把哥哥Carlos Paredes及她的女兒Olga Ramirez和侄子Jaime Vasquez引入生意。

這個家庭的祖母Maria Del Refugio Garcia還在墨西哥開設銀行帳戶，目的是將妓院的錢匯出美國 。